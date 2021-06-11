18 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ve sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? İşte genelgedeki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayı!

Kademeli normalleşmenin ikinci aşamasında milyonlarca vatandaş 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ve toplu taşıma yasağı ile ilgili detayları merak ediyor. Bilindiği üzere yayımlanan son İçişleri Bakanlığı genelgesinde konuyla ilgili detaylara yer verilmiş "Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocukların kısıtlamasının kaldırıldığı bildirilmişti. Buna göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte konuya ilişkin genelge yer alan tüm detaylar…