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18 Haziran bugün toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? Kurban Bayramı’nda ücretsiz ulaşım devam ediyor mu, bitti mi?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 06:50
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
06:52
18 Haziran bugün toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? Kurban Bayramı’nda ücretsiz ulaşım devam ediyor mu, bitti mi?
Her bayramda ve resmi tatilde geçerli olan ücretsiz toplu taşıma uygulaması, bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk gününden bu yana uygulanıyor. Bayramın üçüncü gününde toplu ulaşım araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar 18 Haziran bugün toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı sorularıyla araştırma yapıyor. İşte Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım devam ediyor mu, otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı, bitti mi gibi soruların yanıtı.