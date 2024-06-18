18 Haziran bugün toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? Kurban Bayramı’nda ücretsiz ulaşım devam ediyor mu, bitti mi?

Bayramda akraba ziyaretleri ve şehir içi gezinti için toplu taşıma araçlarını kullanmayı planlayan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım devam ediyor mu, bitti mi sorularıyla inceleme yapıyor. 18 Haziran bugün toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı gibi soruların yanıtı son açıklamalar ışığında netlik kazandı. İşte detaylar.