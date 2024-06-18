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Haberler Yaşam 18 Haziran bugün toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? Kurban Bayramı’nda ücretsiz ulaşım devam ediyor mu, bitti mi?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 06:52

18 Haziran bugün toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? Kurban Bayramı’nda ücretsiz ulaşım devam ediyor mu, bitti mi?

Her bayramda ve resmi tatilde geçerli olan ücretsiz toplu taşıma uygulaması, bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk gününden bu yana uygulanıyor. Bayramın üçüncü gününde toplu ulaşım araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar 18 Haziran bugün toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı sorularıyla araştırma yapıyor. İşte Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım devam ediyor mu, otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı, bitti mi gibi soruların yanıtı.

18 Haziran bugün toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? Kurban Bayramı’nda ücretsiz ulaşım devam ediyor mu, bitti mi?

Bayramda akraba ziyaretleri ve şehir içi gezinti için toplu taşıma araçlarını kullanmayı planlayan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım devam ediyor mu, bitti mi sorularıyla inceleme yapıyor. 18 Haziran bugün toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı gibi soruların yanıtı son açıklamalar ışığında netlik kazandı. İşte detaylar.

18 Haziran bugün toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? Kurban Bayramı’nda ücretsiz ulaşım devam ediyor mu, bitti mi?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

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18 Haziran bugün toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? Kurban Bayramı’nda ücretsiz ulaşım devam ediyor mu, bitti mi?

KGM SORUMLULUĞUNDAKİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

18 Haziran bugün toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? Kurban Bayramı’nda ücretsiz ulaşım devam ediyor mu, bitti mi?

KURBAN BAYRAMI'NDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da Kurban Bayramı süresince EGO otobüsleri, metro ve Ankaray ücretsiz hizmet verecek. Uygulama 16 Haziran Pazar 2024 sabah 06.00 ile 19 Haziran 2024 Çarşamba gece 24.00 arasında geçerli olacak.

18 Haziran bugün toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? Kurban Bayramı’nda ücretsiz ulaşım devam ediyor mu, bitti mi?

İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşımın ücretsiz olacağı açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvaylar, İZDENİZ yolcu gemileri ve ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüsleri ile Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00'dan 19 Haziran Çarşamba günü 24.00'e kadar devam edecek.

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