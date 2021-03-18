18 Mart Çanakkale Savaşı tarihi ve kısa bilgi | Çanakkale Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir?

ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN SONUÇLARI

*İngiltereden 400 bin, Osmanlıdan 500 bin, Anzak ve Fransa dan 125 bin civarı asker bu savaşa katılmışlardır. Bu da çarpışmaların ne denli şiddetli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

*Bu savaşta 253 bin Türk askeri şehit düşmüştür, itilaf devletlerinden ise 250 bin civarı ölü olmuştur.

* Bu savaş sonucunda yeni bir devlet ortaya çıkmaya başlamıştır.

*Çarlık Rusyaya yardım gidememiş ve sovyetler birliği kurulmuştur.

* Osmanlının sürekli kaybeden imajı bir nebze olsun silinmiştir.