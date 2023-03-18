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Haberler Yaşam 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI 2023: Kısa, Uzun, Anlamlı, En Güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, sözleri ve resimleri
Giriş Tarihi: 18.03.2023 00:33 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 00:34

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI 2023: Kısa, Uzun, Anlamlı, En Güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, sözleri ve resimleri

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları bugün de binlerce kişinin araştırma konusu haline geldi. 18 Mart tarihine özel kısa, uzun ve bugünün anlam ve önemini ön plana çıkaran dizeler, görsel ve metinler özellikle de sosyal medyada paylaşılmak üzere gündeme taşındı. Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan bugünde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözlerini sabah.com.tr olarak bu başlık altında derledik. İşte en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri…

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI 2023: Kısa, Uzun, Anlamlı, En Güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, sözleri ve resimleri

Bundan 108 yıl önce bugün gerçekleşen Çanakkale Zaferi bu sene de ülke çapında büyük bir coşkuyla kutlanırken 18 Mart ile ilgili mesajlar ve metinler vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Tüm zorluklara rağmen vatan sevgisi ile çıktıkları yolda kanlarının son damlasına kadar savaşan şehitlerimizi andığımız, bu anlamlı günde özellikle sosyal medyada paylaşmak üzere 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri araştırılıyor. İşte en kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları…

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI 2023: Kısa, Uzun, Anlamlı, En Güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, sözleri ve resimleri

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ BURADA!

Bu mukaddes güzel yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz.

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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI 2023: Kısa, Uzun, Anlamlı, En Güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, sözleri ve resimleri

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz.

Çanakkale Zaferimizin 108. yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum.

Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Çanakkale ruhu; aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakarlık yapması, büyük zaferler kazanmasıdır.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI 2023: Kısa, Uzun, Anlamlı, En Güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, sözleri ve resimleri

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. "Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın..Bu topraklar için tereddütsüz canını feda etmiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu vatan sizlere minnettar.

- 'Çanakkale Geçilmez'gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI 2023: Kısa, Uzun, Anlamlı, En Güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, sözleri ve resimleri

İstiklâl uğrunda, namus yolunda can veren Mehmedin yattığı yerdir.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır . Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.

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