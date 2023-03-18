18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI 2023: Kısa, Uzun, Anlamlı, En Güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, sözleri ve resimleri

Bundan 108 yıl önce bugün gerçekleşen Çanakkale Zaferi bu sene de ülke çapında büyük bir coşkuyla kutlanırken 18 Mart ile ilgili mesajlar ve metinler vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Tüm zorluklara rağmen vatan sevgisi ile çıktıkları yolda kanlarının son damlasına kadar savaşan şehitlerimizi andığımız, bu anlamlı günde özellikle sosyal medyada paylaşmak üzere 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri araştırılıyor. İşte en kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları…