Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! 2,3,4,5,6 kıta’lık Çanakkale Zaferi ile ilgili en güzel şiirler 2015
Giriş Tarihi: 16.03.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 14:31

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! 2,3,4,5,6 kıta’lık Çanakkale Zaferi ile ilgili en güzel şiirler 2015

Türk milletinin kahramanlık destanı yazdığı 18 Mart Çanakkale Zaferi, her yıl büyük bir coşkuyla anılıyor. Çanakkale Savaşı'nda gösterilen eşsiz mücadele, bağımsızlık yolunda verilen büyük fedakârlıkların en önemli simgelerinden biri olmuştur. Bu özel günün anlam ve önemini yansıtan en güzel ve duygu dolu Çanakkale Zaferi şiirleri, okullarda, törenlerde ve anma programlarında okunarak, tarihe olan bağlılığımız bir kez daha vurgulanıyor. Biz de bu destansı günü anmak ve tarihimizi unutmamak adına en güzel duygu dolu Çanakkale Zaferi şiirleri 2-3-4-5 kıtalık seçenekleri derleyerek bir araya getirdik. İşte, anlamlı, resimli, uzun ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri…

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! 2,3,4,5,6 kıta’lık Çanakkale Zaferi ile ilgili en güzel şiirler 2015

Türk milletinin kahramanlık destanı yazdığı 18 Mart Çanakkale Zaferi, her yıl coşkuyla anılıyor. Bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu zaferin anlamını en iyi yansıtan şiirler, törenlerde ve anma programlarında okunuyor. Biz de 2, 3, 4 ve 5 kıtalık en güzel Çanakkale Zaferi şiirlerini sizler için derledik. İşte, duygusal, resimli, kısa ve uzun 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! 2,3,4,5,6 kıta’lık Çanakkale Zaferi ile ilgili en güzel şiirler 2015

Çanakkale Zaferi

Her şeyi hesaplayıp yurdumuzu böldüler

Bizi yok etmek için sürülerle geldiler

Türk'ü tanımadılar gafletlere daldılar

Mehmetçiği görünce kanı dondu kurudu

Mehmetçik şehit oldu vatanını korudu

Düşmanlar tekniğiyle işini kolay sandı

Her taraf cehennemdi ateş barut ve kandı

Çanakkale geçilmez; o ne müthiş destandı

Can verdi Mehmetçikler vatanını korudu

Ya ölüm Ya istiklâl; buydu şartı şurutu

Cephede her yer müthiş, kan barut kokuyordu

Mehmetçik mermisizdi süngüyü takıyordu

Ölüme emir almış dualar okuyordu

Taarruz için değil ölmek için yürüdü

Düşmana dehşet saldı vatanını korudu

İşte böyle ölümü ölümsüzlük bilmişler

Ne engin iman gücü, ölürkende gülmüşler

Anladı ki düşmanlar yanlış yere gelmişler

Onları aynı anda büyük korku bürüdü

Bizim şehitler ölmez onlar öldü çürüdü

Der Mikdatî askerin her biri bil ki zahit

Cengaverce savaştı vatan uğrunda şehit

Kazanmayı bildiler imanlarıydı ahit

Şadolsun ecdadımız vatanını korudu

Ölen düşmanları da Mehmetçikler kürüdü

Mikdat Bal

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! 2,3,4,5,6 kıta’lık Çanakkale Zaferi ile ilgili en güzel şiirler 2015

YİĞİDİM / ŞEHİDİM

Bakmakla bilinmez kıymetim/kadrim

Her karşı toprağım kutsaldır benim

Uğruma binlerce şehitler verdin

Al kanla yazıldı tarih defterim

Vurulup koynumda yatan yiğidim

Kıyamette elbet sana şahidim

Bu vatan uğruna gitti gençliğin

Göklerden verildi rütben şehidim

Vatan bir cehennem gibi yanıyor

Dünya bizi mağlup olmuş sanıyor

Suskun duran millet bir uyanıyor

İttifaklar Mehmetçiği tanıyor

Kahramanlar burda çoktur seçilmez

Şehitlik şerbeti kolay içilmez

Bir nefes anında umman geçilir

Bilinir ki Çanakkale geçilmez

Burası Türklerin ebedi yurdu

Her Mehmet bir tabur düşman vurdu

Böylece tüm dünya şanın duydu

Yedi Düvel mecbur selama durdu

Dinle beni dinle anla ey gencim

Yiğitler koynumda artar direncim

Atanın yazdı takvime göre

Seninle akranım ben de çok gencim

Huzurla şad olsun ruhu atanın

Pişman oldu soyu bana çatanın

Sonsuza dek sana kutsal vatanım

(Bu)Övünç binlerce kefensiz yatanın

Ey gencim ecdadın bedel ödedi

Uğratma namerdi yurduma dedi

Üzme sen Ata'nı incitme emi

Görevi ilahi bilincindendi

Şöhreti saygıyla söylenip geldi

Zeki İ. KIZILIŞIK

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! 2,3,4,5,6 kıta’lık Çanakkale Zaferi ile ilgili en güzel şiirler 2015

ÇANAKKALE DESTANI
Yıl 1915

18'indeyiz Martın.

Kendine gel biraz!

Pek tekin değildi Çanakkale'nin suyu,

Geçilmez bu boğaz...

Geçilmez bu boğaz...

Bizi

Ne topun yıldırır,

Ne kurşunun.

Çünkü artık

Başladı cengimiz.

Er meydanında bulunmaz dengimiz...

Sen misin Mustafa Kemal'im ileri diyen?

İşte fırladık siperden.

Sırtına yüklenmiş kahraman

Seyit 276 kiloluk mermiyi,

Koşuyor bataryasına ateşler içinden.

Bu mermi denizlere gömecek Elizabet'i Buvet'i...

Yanıyor bugün Anafarta'lar yanıyor

Denizler yanıyor,

Dağlar yanıyor.

Zafer bizimdir artık

Düşman zırhlıları batıyor...

Türk'üm,

Muzaffer olarak doğmuşuz bir kere.

Bir karış toprak uğruna Kimimiz şehit oluruz.

Kimimiz gazi.

Hiç değişmez bu yazı.

Dünyada her yer geçilir belki

Lâkin geçilmez Çanakkale Boğazı...

Fahri ERSAVAŞ

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri! 2,3,4,5,6 kıta’lık Çanakkale Zaferi ile ilgili en güzel şiirler 2015

18 MART ŞİİRLERİ
Çanakkale Kahramanları
Malım, mülküm

Eşim, dostum

Yarim demediniz

Hiç tereddütsüz

Gidip can verdiniz

Elimde bardağım

Çayımı rahat içebiliyorsam

Çünkü siz orda öldünüz

Daha onbeşinde, onaltısında

Kurşunlara yürüdünüz

Helal edin hakkınızı

Yapabildiğim tek şey bugün

Bir Elhamla, iki damla gözyaşı

Ruhunuz şadolsun

Çanakkale Kahramanları

Ayşe Adlım