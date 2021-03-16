18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri! Çanakkale Zaferi 106. yıldönümünde coşkuyla kutlanacak!

Her sene 18 Mart tarihinde kutlanan Çanakkale Zaferi bu sene de ülkemizde büyük bir coşku ile kutlanıyor. Vatandaşlar gerek sosyal medya gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapacakları paylaşımlar için 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri araştırmalarına şimdiden başladı. Bu tarihi zaferde canlarını feda eden şehitlerimizi anmak ve Türk tarihinde büyük önem taşıyan bu zaferi kutlamak için en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözlerini bir araya derledik. İşte bu milli güne ait en güzel görsel ve metinler…