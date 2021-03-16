Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri! Çanakkale Zaferi 106. yıldönümünde coşkuyla kutlanacak!

ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri! Çanakkale Zaferi 106. yıldönümünde coşkuyla kutlanacak!

Her sene tarihinde kutlanan bu sene de ülkemizde büyük bir coşku ile kutlanıyor. Vatandaşlar gerek sosyal medya gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapacakları paylaşımlar için mesajları ve sözleri araştırmalarına şimdiden başladı. Bu tarihi zaferde canlarını feda eden şehitlerimizi anmak ve Türk tarihinde büyük önem taşıyan bu zaferi kutlamak için en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözlerini bir araya derledik. İşte bu milli güne ait en güzel görsel ve metinler…

Giriş Tarihi: 16.03.2021 22:52 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 22:53
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri! Çanakkale Zaferi 106. yıldönümünde coşkuyla kutlanacak!

ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri şimdiden binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Türk tarihi açısından zaferle sonuçlanan bu kutlu günde, hem şehitlerimizi anmak hem de tarihi zaferi kutlamak amacıyla özellikle sosyal medya hesaplarından binlerce paylaşım yapılıyor. Tarihi zaferin 106. Yıldönümüne özel mesajları ve sözlerini bu başlık altında sizler için derledik. İşte en güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri…

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Kahraman Mehmetçiğin 106 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı Çanakkale Geçilmez Destanı bir asrı aşkın süredir ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanırken bu zafer uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz de minnetle anılıyor. Bu kutlu güne kısa bir süre kala bugünün anlam ve önemini ön plana çıkaracak mesajlar ve sözler de araştırma konusu haline geliyor…

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri! Çanakkale Zaferi 106. yıldönümünde coşkuyla kutlanacak!

Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri! Çanakkale Zaferi 106. yıldönümünde coşkuyla kutlanacak!

Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.

Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri! Çanakkale Zaferi 106. yıldönümünde coşkuyla kutlanacak!

Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri! Çanakkale Zaferi 106. yıldönümünde coşkuyla kutlanacak!

1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…

Türk milletinin 'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir.

Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız

SON DAKİKA