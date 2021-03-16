18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri! Çanakkale Zaferi 106. yıldönümünde coşkuyla kutlanacak!

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri şimdiden binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Türk tarihi açısından zaferle sonuçlanan bu kutlu günde, hem şehitlerimizi anmak hem de tarihi zaferi kutlamak amacıyla özellikle sosyal medya hesaplarından binlerce paylaşım yapılıyor. Tarihi zaferin 106. Yıldönümüne özel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözlerini bu başlık altında sizler için derledik. İşte en güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri…

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Kahraman Mehmetçiğin 106 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı Çanakkale Geçilmez Destanı bir asrı aşkın süredir ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanırken bu zafer uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz de minnetle anılıyor. Bu kutlu güne kısa bir süre kala bugünün anlam ve önemini ön plana çıkaracak mesajlar ve sözler de araştırma konusu haline geliyor…