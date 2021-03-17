Büyük zaferin 106. Yıldönümünde kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak, bu anlamlı günü kutlamak için 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri binlerce kişinin bugünden araştırma konusu haline geldi. Bu kutlu gün her sene ülke çapında büyük coşkuyla kutlanırken öte yandan özellikle sosyal medyada paylaşılmak üzere en güzel, Türk bayraklı, kısa, uzun, resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri sorgulanıyor. Bu noktada sizler için bu başlık altında en güzel görsel ve metinleri derledik. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri…