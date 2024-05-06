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Haberler Yaşam 18 yaşındaki genç kız sevgilisine kabusu yaşattı: Sokak ortasında korkunç görüntü!
Giriş Tarihi: 06.05.2024 19:02 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 19:10

18 yaşındaki genç kız sevgilisine kabusu yaşattı: Sokak ortasında korkunç görüntü!

Kan donduran olay Bursa'da yaşandı. 18 yaşındaki Leyla, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada erkek arkadaşı Mehmet Salih B.'yi (20) sokak ortasında bıçakla yaraladı. Yaralı gence çevredekilerin müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli Leyla Sultan K. polis tarafından gözaltına alındı.

DHA
18 yaşındaki genç kız sevgilisine kabusu yaşattı: Sokak ortasında korkunç görüntü!

Korkunç olay olay, saat 14.30 sıralarında Gemlik ilçesi İstiklal Mahallesi Şükrü Meral Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre Leyla Sultan K., sevgilisi Mehmet Salih B. ile kıskançlık yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlenen Leyla Sultan K., üzerinde bulunan bıçakla Mehmet Salih B.'ye saldırdı.

18 yaşındaki genç kız sevgilisine kabusu yaşattı: Sokak ortasında korkunç görüntü!

3 bıçak darbesiyle yaralanan Mehmet Salih B., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler yardımına koştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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18 yaşındaki genç kız sevgilisine kabusu yaşattı: Sokak ortasında korkunç görüntü!

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Mehmet Salih B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Leyla Sultan K. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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