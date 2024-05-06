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18 yaşındaki genç kız sevgilisine kabusu yaşattı: Sokak ortasında korkunç görüntü!
Giriş Tarihi: 06.05.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
19:10
18 yaşındaki genç kız sevgilisine kabusu yaşattı: Sokak ortasında korkunç görüntü!
Kan donduran olay Bursa'da yaşandı. 18 yaşındaki Leyla, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada erkek arkadaşı Mehmet Salih B.'yi (20) sokak ortasında bıçakla yaraladı. Yaralı gence çevredekilerin müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli Leyla Sultan K. polis tarafından gözaltına alındı.