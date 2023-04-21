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18 yaşındaki Zuhal sırtından vurularak hayatını kaybetmişti! Olay anının görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 21.04.2023 11:09
Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
11:19
18 yaşındaki Zuhal sırtından vurularak hayatını kaybetmişti! Olay anının görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu'nda 'dur' ihtarına uymayan yağma şüphelilerine açılan ateş sırasında sırtından vurulan 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay anına ilişkin yeni görüntüler yer aldı. İşte detaylar…