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Haberler Yaşam 18 yaşındaki Zuhal sırtından vurularak hayatını kaybetmişti! Olay anının görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 21.04.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 11:19

18 yaşındaki Zuhal sırtından vurularak hayatını kaybetmişti! Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu'nda 'dur' ihtarına uymayan yağma şüphelilerine açılan ateş sırasında sırtından vurulan 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay anına ilişkin yeni görüntüler yer aldı. İşte detaylar…

DHA
18 yaşındaki Zuhal sırtından vurularak hayatını kaybetmişti! Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz yıl 11 Aralık'ta 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, evine döndüğü esnada yağma şüphelileri ile polisin arasında kaldı. Polisin silahından çıkan kurşunun, genç kızın sırtına isabet ettiği ve ölümüne neden olduğu olaya ilişkin iddianame hazırlandı.

18 yaşındaki Zuhal sırtından vurularak hayatını kaybetmişti! Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede yağma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin motosikletle kaçtıkları, polis memuru olan A.D. ve H.B.'nin arkalarından ateş açtıkları anlatıldı. O sırada olay yerinden yaya olarak geçmekte olan Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırt kısmına bir adet mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Zuhal Ebrar Yıldız'ın vücudundan çıkarılan merminin A.D.'ye ait olduğu tespit edildi.

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18 yaşındaki Zuhal sırtından vurularak hayatını kaybetmişti! Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

KURŞUNLARDAN BİRİ ZUHAL'İN SIRTINA İSABET ETTİ

Kamera görüntülerinin çözümünün de yer aldığı iddianamede Zuhal Ebrar Yıldız saat 19.04 sıralarında kamera açısına girdi. Genç kız farkında olmadan polis tarafından aranan şüphelilerin kaçış istikametine doğru yürüdü. A.D. beylik tabancası ile motosiklet ile kaçan şüphelilerin lastiğine, yani yere doğru ateş etti. O kurşunlardan biri Zuhal'in sırtına isabet etti. Kaçarken Zuhal Ebrar Yıldız'ın yanından geçtiği esnada şüpheli, Yıldız'a motosiklet ile temas etti.

Beyoğlu'nda 18 yaşındaki Zuhal'in vurulma anı ortaya çıktı | Video

18 yaşındaki Zuhal sırtından vurularak hayatını kaybetmişti! Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

"BAŞKA VATANDAŞLARI VURMAK GİBİ BİR KASTIM SÖZ KONUSU DEĞİLDİ"

Savunmasında 10 yıldır polis memuru olarak İstanbul'da görev yaptığını belirten şüpheli A.D., "Yakalamak istediğimiz şüphelilerden biri elini beline doğru götürdü. Ardından iki şahıs da motosikleti çalıştırarak üzerime doğru sürmeye başladılar. Kendilerine "dur polis" ihtarında bulundum. Ancak durmamaları silahın bana doğrultulduğunu düşündüğüm için motosikletin teker kısmına doğru ateş etmeye başladım. Şahısların gittikleri yol site içerisinde kaldırımlı ve karanlık bir yoldu.

18 yaşındaki Zuhal sırtından vurularak hayatını kaybetmişti! Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Bu yolda giden motosikletlerden başka ne ölen şahsı ne de başka bir kişinin geçtiğini görmedim. Şahıslar motosiklet ile bu yoldan uzaklaşırken beyaz motosikleti kullanan şüphelinin bir şahsa çarptığını gördüm. Ben ilk başta çarpma sonucunda bu şahsın düştüğünü zannettim. Zuhal Ebrar Yıldız'ın vurulduğunu hastanede öğrendim. Benim kesinlikle ne şahısları ne de olay yerinde bulunan başka vatandaşları vurmak gibi bir kastım söz konusu değildi "dedi.

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