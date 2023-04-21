18 yaşındaki Zuhal sırtından vurularak hayatını kaybetmişti! Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Bu yolda giden motosikletlerden başka ne ölen şahsı ne de başka bir kişinin geçtiğini görmedim. Şahıslar motosiklet ile bu yoldan uzaklaşırken beyaz motosikleti kullanan şüphelinin bir şahsa çarptığını gördüm. Ben ilk başta çarpma sonucunda bu şahsın düştüğünü zannettim. Zuhal Ebrar Yıldız'ın vurulduğunu hastanede öğrendim. Benim kesinlikle ne şahısları ne de olay yerinde bulunan başka vatandaşları vurmak gibi bir kastım söz konusu değildi "dedi.