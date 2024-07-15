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Haberler Yaşam 180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi
Giriş Tarihi: 15.07.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 17:03

180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi

TYT, AYT ve YDT oturumları 8-9 Haziran tarihleri arasında tamamlan Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sonuçları bu hafta belli oluyor. Tercih listelerini aldıkları puanlara göre hazırlayacak olan TYT 180 puan altı alan binlerce aday 180 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt aramaya koyuldu. YKS baraj puanı uygulaması olmadığı için sınava katılan herkes tercih yapabilecek. Bu noktada YKS 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nereye, hangi üniversitelere girilebilir soruları yanıt arıyor. Peki, YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? İşte, yanıtı…

180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi

ÖSYM tarafından 8-9 Hazin tarihleri arasında TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenen üniversite sınavında tercih heyecanı başladı. Aldıkları puanlara göre tercih listesini hazırlamaya başlayan binlerce öğrenci YKS180 puan ile hangi üniversitelere girebilirim sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu noktada 2024 YKS taban puanları ve başarı sıralamaları dikkate alınıyor. TYT 180 puanla nereye gidebilirim sorusu pek çok üniversite adayının arama geçmişindeki yerini aldı. Peki, TYT 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla tercih yapılır mı, nereye, hangi üniversitelere girilebilir? YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? İşte, düşük puanla alan 2 ve 4 yıllık üniversite ve bölümlerin taban puanları…

180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi

YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?

Alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

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180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 PUANLA TERCİH YAPILIR MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek. YKS tercih kılavuzu ise sonuçların erişime açılmasının ardından belli olacak. Böylece üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları da belli olacak.

180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi

2024 YKS EN DÜŞÜK KAÇ PUANLA TERCİH YAPILIR?

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi. Yani aday üniversite sınavından kaç puan almış olursa olsun tercih yapabilir.

180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi

130, 140, 150, 160, 170,180 ve 200 PUANLA TERCİH EDİLEBİLEN ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

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