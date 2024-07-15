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180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi
Giriş Tarihi: 15.07.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
17:03
180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi
TYT, AYT ve YDT oturumları 8-9 Haziran tarihleri arasında tamamlan Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sonuçları bu hafta belli oluyor. Tercih listelerini aldıkları puanlara göre hazırlayacak olan TYT 180 puan altı alan binlerce aday 180 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt aramaya koyuldu. YKS baraj puanı uygulaması olmadığı için sınava katılan herkes tercih yapabilecek. Bu noktada YKS 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nereye, hangi üniversitelere girilebilir soruları yanıt arıyor. Peki, YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? İşte, yanıtı…