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183 saat sonra deprem enkazından çıktı: İdrarını böyle içince hayatta kaldı!
Giriş Tarihi: 16.02.2023 12:00
Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
12:05
183 saat sonra deprem enkazından çıktı: İdrarını böyle içince hayatta kaldı!
'Asrın Felaketinde' Hatay'ın Antakya ilçesinden 183 saat sonra sağ çıkartılan Hüseyin Berber (62), tedavi gördüğü hastanede, enkaz altında kaldığı anları anlattı. Bağırmaktan sesinin kısıldığını söyleyen depremzede, "Su şişesinin içine idrarımı yaptım, soğuyunca içtim. Kendimi öyle kurtardım" dedi. İşte haberin detayları...