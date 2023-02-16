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Haberler Yaşam 183 saat sonra deprem enkazından çıktı: İdrarını böyle içince hayatta kaldı!
Giriş Tarihi: 16.02.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 12:05

183 saat sonra deprem enkazından çıktı: İdrarını böyle içince hayatta kaldı!

'Asrın Felaketinde' Hatay'ın Antakya ilçesinden 183 saat sonra sağ çıkartılan Hüseyin Berber (62), tedavi gördüğü hastanede, enkaz altında kaldığı anları anlattı. Bağırmaktan sesinin kısıldığını söyleyen depremzede, "Su şişesinin içine idrarımı yaptım, soğuyunca içtim. Kendimi öyle kurtardım" dedi. İşte haberin detayları...

İHA
183 saat sonra deprem enkazından çıktı: İdrarını böyle içince hayatta kaldı!

Ekiplerin bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, sağ kurtulan vatandaşlarda sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor.

183 saat sonra deprem enkazından çıktı: İdrarını böyle içince hayatta kaldı!

Hatay'ın Antakya ilçesinde 183 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan 62 yaşındaki Hüseyin Berber'de Mersin Şehir Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan Berber'in sağlık durumu iyiye giderken, yaşadıkları o anları İHA muhabirine anlattı.

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183 saat sonra deprem enkazından çıktı: İdrarını böyle içince hayatta kaldı!

Berber, "Enkaz altında kaldım. Etrafım çok karanlıktı. O an sürekli bağırıp çağırdım, ama kimse yoktu. Bina 15 katlı. Ben binanın giriş katında oturuyordum. Deprem olduğum zaman hemen ayağı kalktım.

183 saat sonra deprem enkazından çıktı: İdrarını böyle içince hayatta kaldı!

Çocuklarım evden çıktı, ama ben çıkamadım. O an yere çöktüm, duvar yıkıldı ve ben o arada kaldım. Üstüme bir kilim aldım. Evde 5 kişiydik. Ben tabi onlara da seslendim. Onlardan ses duymayınca kurtulduklarını anladım. Yukarıda çalışma yapıldığını duyduğum zaman biraz rahatlıyordum, ama bağıra bağıra boğazım şişti" diye konuştu.

183 saat sonra deprem enkazından çıktı: İdrarını böyle içince hayatta kaldı!

Şeker hastası olduğunu kaydeden Berber, "Yattığım yerde bir şişe su ve ilaçlarım vardı. Şans eseri onların hepsi yanıma düştü. Onları içtim. Tabi suyum bir süre sonra bitti.

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