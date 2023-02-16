183 saat sonra deprem enkazından çıktı: İdrarını böyle içince hayatta kaldı!

Çocuklarım evden çıktı, ama ben çıkamadım. O an yere çöktüm, duvar yıkıldı ve ben o arada kaldım. Üstüme bir kilim aldım. Evde 5 kişiydik. Ben tabi onlara da seslendim. Onlardan ses duymayınca kurtulduklarını anladım. Yukarıda çalışma yapıldığını duyduğum zaman biraz rahatlıyordum, ama bağıra bağıra boğazım şişti" diye konuştu.