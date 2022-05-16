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Haberler Yaşam 19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayısta bankalar çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 11:20

19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayısta bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Dini ve milli bayramların resmi tatil sayıldığı ülkemizde okulların, noterlerin, bankaların ve diğer iş yerlerinin çalışma durumları sorgulanıyor. Bu noktada 19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? sorusu yanıt aramaya başladı. İş günleri haricinde faaliyet göstermeyen bankaların çalışma durumu bayram için sorgulanıyor. Bu noktada Perşembe günü havale ya da EFT yapacaklar 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu, tatil mi sorularını yöneltiyor. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşte 19 Mayıs banka çalışma saatleri

19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayısta bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

19 Mayıs banka çalışma saatleri henüz Gençlik ve Spor bayramı gelmeden gündemdeki yerini aldı. Hafta içine denk gelen bayramda Perşembe günü havale ya da EFT yapmak isteyenler 19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? sorularına yanıt arıyor. Resmi tatil olarak bilinen milli bayramlarda bankaların hangi saatler arasında faaliyette olacağı merak konusu. Peki, 19 Mayısta bankalar çalışıyor mu, tatil mi? İşte bankalar 19 mayısta çalışıyor mu? Sorusunun cevabı…

19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayısta bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

19 MAYISTA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

19 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusunun cevabı resmi tatil takviminde gizli. Dini ve milli bayramların resmi tatil olması sebebiyle Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs günü bankalar çalışmayacak.

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19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayısta bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

Havale ve EFT yapacaklar işlemlerini 18 Mayıs günü çalışma saatleri içerisinde tamamlamalı. İşlemlerle ilgili 20 Mayıs günü de beklenebilir. Bankalar bayram ardından normal çalışma saatlerine dönecek.

19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayısta bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

20 MAYIS TATİL Mİ?

20 Mayıs 2022 Cuma günü için henüz resmi açıklama yapılmadı. Şu an için 20 Mayıs cuma gününde okullar ve iş yerleri açık olacağı görünüyor.

19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayısta bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi