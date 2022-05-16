Haberler Yaşam 19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayısta bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

Giriş Tarihi: 16.05.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 11:20

19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayısta bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Dini ve milli bayramların resmi tatil sayıldığı ülkemizde okulların, noterlerin, bankaların ve diğer iş yerlerinin çalışma durumları sorgulanıyor. Bu noktada 19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? sorusu yanıt aramaya başladı. İş günleri haricinde faaliyet göstermeyen bankaların çalışma durumu bayram için sorgulanıyor. Bu noktada Perşembe günü havale ya da EFT yapacaklar 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu, tatil mi sorularını yöneltiyor. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşte 19 Mayıs banka çalışma saatleri…