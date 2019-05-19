Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • 19 Mayıs kutlama mesajları! 2019 Resimli 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları, sözleri

kutlama mesajları! 2019 Resimli 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve mesajları, sözleri

Yeni bir yılın Gençlik ve 'na kavuştuk. Bu güne ulaşmanın sevinciyle birlikte vatandaşlar bu değerli ve gururlu günü kutlamak ve sevdikleri ile paylaşmak için ve sözleri araştırıyorlar. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2019'da da ülkenin dört bir yanında coşku ile kutlanacak ve vatandaşlar tarafından paylaşılacak resimli 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ile de sosyal medyada bugünün önemi vurgulanacak.. Sabah.com.tr olarak en güzel 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözlerini sizin için derledik. İşte yakınlarınızın bayramını tebrik etmek için , Facebook veya MMS yolu ile gönderebileceğiniz yeni resimli 19 Mayıs şiirleri ve mesajları…

Giriş Tarihi: 18.05.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 01:01
19 Mayıs mesajları ve sözleri! 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

19 Mayıs mesajları ve sözleri! 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu gurur dolu şanlı güne bu sene de kavuşmamızla birlikte vatandaşlar arama motorlarında bugüne ait hikayeler, şiirler ve sözler araştırmaya başladı. sözleri ve kutlama mesajları, her yıl bu tarihte vatandaşlar tarafından sevdiklerine gönderiliyor ya da sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. 2019 yılına ait en güzel resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve şiirlerini haberimizde bulabilirsiniz.

19 Mayıs mesajları ve sözleri! 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

19 Mayıs mesajları ve sözleri! 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

YURDU DÜŞMANLAR SARDI

Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.

Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun'a demir attı,
Göklerimiz ağardı.

Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı.

M.Necati ÖNGAY

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
19 Mayıs mesajları ve sözleri! 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

19 Mayıs mesajları ve sözleri! 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

BİR GEMİ YANAŞTI SAMSUN'A SABAHA KARŞI

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından
Bir duman
Duman değildi bu
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil
Sarılan anayurda
Kemal Paşanın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken yüce komutan
Karadeniz'in halini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar
Kalktı takalar,
İzin verseydi Kemal Paşa
Ardından gürleyip giderlerdi
Erzurum'a kadar

Cahit KÜLEBİ

19 Mayıs mesajları ve sözleri! 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

19 Mayıs mesajları ve sözleri! 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

Şiddetle gelmişti, dört yandan vurgun,
Hem bıkkındı millet, hem de çok yorgun.
Kimi gafletteydi, kimisi dargın,
Bir sen uyanıktın, bir sen Atatürk.

İstanbul'dan kalktın, Samsun'a vardın,
Sonra Erzurum'da otağı kurdun.
Kanayan yarayı, Sivas'ta sardın,
Amasya'dan emir ver, sen Atatürk.

Ondokuz Mayıs'tır, doğum günümüz,
Yayıldı dünyaya Türklük ünümüz.
Gençliğe armağan, bu düğünümüz,
Mutlu kutlanıyor bil, sen Atatürk.

''Devlet millet için vardır.''diyordun,
''Millet vatan için var'' biliyordun.
Uğruna can feda, bir ülke kurdun,
Onunla bir ömür sür, sen Atatürk.

Her Ondokuz Mayıs, anarız seni.
Kulluktan kurtulduk, olduk medeni.
Bu pırıltıların, sensin nedeni,
Kaldırıp başını, görsen Atatürk.

19 Mayıs mesajları ve sözleri! 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

19 Mayıs mesajları ve sözleri! 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
19 Mayıs mesajları ve sözleri! 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

19 Mayıs mesajları ve sözleri! 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

19 Mayıs mesajları ve sözleri! 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

19 Mayıs mesajları ve sözleri! 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

BİZE ULAŞIN