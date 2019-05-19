19 Mayıs kutlama mesajları! 2019 Resimli 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları, sözleri

19 Mayıs mesajları ve sözleri! 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

Şiddetle gelmişti, dört yandan vurgun,

Hem bıkkındı millet, hem de çok yorgun.

Kimi gafletteydi, kimisi dargın,

Bir sen uyanıktın, bir sen Atatürk.

İstanbul'dan kalktın, Samsun'a vardın,

Sonra Erzurum'da otağı kurdun.

Kanayan yarayı, Sivas'ta sardın,

Amasya'dan emir ver, sen Atatürk.

Ondokuz Mayıs'tır, doğum günümüz,

Yayıldı dünyaya Türklük ünümüz.

Gençliğe armağan, bu düğünümüz,

Mutlu kutlanıyor bil, sen Atatürk.

''Devlet millet için vardır.''diyordun,

''Millet vatan için var'' biliyordun.

Uğruna can feda, bir ülke kurdun,

Onunla bir ömür sür, sen Atatürk.

Her Ondokuz Mayıs, anarız seni.

Kulluktan kurtulduk, olduk medeni.

Bu pırıltıların, sensin nedeni,

Kaldırıp başını, görsen Atatürk.