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Haberler Yaşam 19 Mayıs Perşembe günü (yarın) noterler çalışıyor mu? 19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 11:08

19 Mayıs Perşembe günü (yarın) noterler çalışıyor mu? 19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı?

19 Mayıs resmi tatili sebebiyle resmi ve özel kurumlarda çalışma durumu gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan okullarda ve bazı resmi kurumlarda çalışmaya bayram molası verilecek. Bu noktada 19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı? sorusu yanıt aramaya başladı. Tebligat, imza tasdik, ev ve araç alım satım, ihtarname gibi birçok resmi evrak işinde gerekli olan kurum için 19 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu? Sorgulaması başladı. Peki, 19 Mayıs Perşembe günü – yarın noterler çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri…

19 Mayıs Perşembe günü yarın noterler çalışıyor mu? 19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı?

19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı? sorusu bayram gelmeden yanıt aramaya başladı. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili kamu ve özel sektörde çalışma durumunu etkiliyor. İşçi ve işverenin etkileneceği bayram günü için 19 Mayısta noterler çalışıyor mu? Sorusu sorgulanıyor. Geçtiğimiz bayramlarda çalışmalarına ara veren bazı kurumlar arasında noterler var mı? 19 Mayıs Perşembe günü – yarın noterler açık mı kapalı mı? İşte cevaplar…

19 Mayıs Perşembe günü yarın noterler çalışıyor mu? 19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı?

19 MAYIS NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?

Noterler de diğer kamu kurumları gibi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayısta kapalı olacak. Buna göre 19 Mayıs 2022 Perşembe günü yarın noterler çalışmayacak.

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19 Mayıs Perşembe günü yarın noterler çalışıyor mu? 19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı?

İşlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar 18 Mayıs (bugün) mesai saatleri bitimine kadar ya da 20 Mayıs günü noterlerden hizmet alabilir.

19 Mayıs Perşembe günü yarın noterler çalışıyor mu? 19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı?

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi