Haberler Yaşam 19 Mayıs Perşembe günü (yarın) noterler çalışıyor mu? 19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı?

Giriş Tarihi: 18.05.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 11:08

19 Mayıs resmi tatili sebebiyle resmi ve özel kurumlarda çalışma durumu gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan okullarda ve bazı resmi kurumlarda çalışmaya bayram molası verilecek. Bu noktada 19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı? sorusu yanıt aramaya başladı. Tebligat, imza tasdik, ev ve araç alım satım, ihtarname gibi birçok resmi evrak işinde gerekli olan kurum için 19 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu? Sorgulaması başladı. Peki, 19 Mayıs Perşembe günü – yarın noterler çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri…