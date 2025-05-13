19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, kamu kurumları ve okullar kapalı mı olacak?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanıyor. Resmi kurumlar ve okullar 19 Mayıs'ta kapalı oluyor.