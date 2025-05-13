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Haberler Yaşam 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, kamu kurumları ve okullar kapalı mı olacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:21 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:21

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, kamu kurumları ve okullar kapalı mı olacak?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı gün kaldı. Her yıl coşkuyla karşılanan bu özel tarih ilk olarak 1938 yılında kutlanmıştır ve daha sonrasında resmi bayram olarak ilan edilmiştir. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle okullar, üniversiteler ve resmi kurumlar tatil olacak mı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs tatil mi? İşte, detaylar...

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, kamu kurumları ve okullar kapalı mı olacak?

19 Mayıs'ın pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle "19 Mayıs tatil mi?" sorusu yanıt aramaya başladı. Her yıl aynı tarihte kutlanana bu özel gün bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Peki, 19 Mayıs okullar, üniversiteler ve resmi kurumlar tatil olacak mı? İşte, detaylar...

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, kamu kurumları ve okullar kapalı mı olacak?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanıyor. Resmi kurumlar ve okullar 19 Mayıs'ta kapalı oluyor.

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19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, kamu kurumları ve okullar kapalı mı olacak?

Buna göre; 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü okullar tatil olacak. Bankalar, noterler ve birçok kamu kurum ve kuruluşu da 19 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak.

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, kamu kurumları ve okullar kapalı mı olacak?

2025 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl toplam 7 resmi tatil kutlanırken 6 tanesi hafta içine denk geliyor. Yılbaşı tatili, 23 Nisan ve 1 Mayıs geride kalırken, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak.

İşte, resmi tatiller:

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, kamu kurumları ve okullar kapalı mı olacak?
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA