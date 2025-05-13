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19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, kamu kurumları ve okullar kapalı mı olacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:21
19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, kamu kurumları ve okullar kapalı mı olacak?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı gün kaldı. Her yıl coşkuyla karşılanan bu özel tarih ilk olarak 1938 yılında kutlanmıştır ve daha sonrasında resmi bayram olarak ilan edilmiştir. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle okullar, üniversiteler ve resmi kurumlar tatil olacak mı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs tatil mi? İşte, detaylar...