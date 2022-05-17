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Haberler Yaşam 19 Mayıs şiirleri ile Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! İlkokul, ortaokul, lise, uzun, kısa en güzel 19 Mayıs şiirleri yayımlandı
Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 14:09

19 Mayıs şiirleri ile Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! İlkokul, ortaokul, lise, uzun, kısa en güzel 19 Mayıs şiirleri yayımlandı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için geri sayım başladı. Özellikle öğrencilerin coşkuyla geçireceği milli bayramı kutlamanın en güzel yolu 2, 3, 4, 5 kıtalık 19 Mayıs şiirleri olacak. Bu özel günü anmak ve kutlamak isteyenler internette kısa, uzun, anlamlı, duygu dolu en güzel 19 Mayıs şiirleri arayışına çıktı. Türkiye'nin dört bir yanı Türk bayrakları ile donatılırken öğrenciler de lise, ortaokul ve ilkokul 19 Mayıs şiirleri için hazırlıklara başladı. İşte en güzel Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri…

19 Mayıs şiirleri ile Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! İlkokul, ortaokul, lise, uzun, kısa en güzel 19 Mayıs şiirleri yayımlandı

19 Mayıs şiirleri kısa, uzun, anlamlı, duygu dolu etiketleriyle arama geçmişlerindeki yerini aldı. Etraf Türk bayrakları ile donatılırken Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri günün anlam ve önemini ifade eden en iyi seçeneklerden biri oldu. Öğrenciler de kademe kademe olmak üzere ilkokul, ortaokul ve lise 19 Mayıs şiirleri araştırmasına çıktı. Kutlamalar için sayılı saatler kaldı. İşte, sosyal medyada, okulda ve SMS ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs şiirleri…

19 Mayıs şiirleri ile Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! İlkokul, ortaokul, lise, uzun, kısa en güzel 19 Mayıs şiirleri yayımlandı

EN GÜZEL 19 MAYIS ŞİİRLERİ

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk'ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
19 Mayıs şiirleri ile Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! İlkokul, ortaokul, lise, uzun, kısa en güzel 19 Mayıs şiirleri yayımlandı

19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk'ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

19 Mayıs şiirleri ile Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! İlkokul, ortaokul, lise, uzun, kısa en güzel 19 Mayıs şiirleri yayımlandı

HER ZAMAN İÇİMİZDE

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri...

Fahrünnisa ELMALI

19 Mayıs şiirleri ile Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! İlkokul, ortaokul, lise, uzun, kısa en güzel 19 Mayıs şiirleri yayımlandı

19 MAYIS TÜRKÜSÜ

On dokuz Mayıs,

En yüce bayram.

Bize armağan,

Bıraktı Ata'm.

Sağız vatanca,

Kafamız zinde,

Tek bir kitleyiz,

Ata izinde.

Ata'yı sevmek,

Kutsal ülkümüz,

O'na benzemek,

Coşkun türkümüz.

Ata her yerde,

Yol gösteriyor,

Koşun güzele,

Bilime diyor.

Samsun'a O'nun,

Çıktığı bugün.

Vatanda düğün,

Çocuğum övün!

Halim YAĞCIOĞLU

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