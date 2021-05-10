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Haberler Yaşam 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı, 17 Günlük Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Tam kapanma uzatılacak mı, uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 10.05.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 11:26

var mı, 17 Günlük Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Tam kapanma uzatılacak mı, uzatıldı mı?

Nisan ayında başlayan 17 günlük tam kapanma süreci devam ederken öte yandan milyonların gözü dolayısıyla olacak resmi tatile çevrildi. Yayımlanan genelgesinde için 17 Mayıs son tarih olarak gösterilirken resmi tatillerde genellikle koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kısıtlama olduğu biliniyor. Bu kapsamda 'ta sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma uzatıldı mı?" soruları gündeme taşındı. Vatandaşlar tam kapanmanın uzatılarak resmi tatille birleştirilmesini bekliyor. Bu kapsamda 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olup olmadığı konusunun sonrası netleşmesi beklentiler arasında yer alıyor.

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma uzatılacak mı? 17 Günlük Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

Ramazan Bayramı'nda da nedeniyle bayram coşkusunu evlerinde yaşayacak vatandaşların son dönemde ise gündeminde tarihinde tam kapanma uygulamasının devam edip etmeyeceği konusu yer alıyor. Koronavirüs salgınına tedbiren genel anlamda resmi tatillerde de kısıtlama uygulandığı biliniyor. Hal böyleyken ülke çapında "19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma uzatıldı mı, uzatılacak mı?" soruları şimdiden merak konusu haline geldi. 19 Mayıs tarihine kadar sokağa çıkma yasağı uygulamasının uzatılacağı iddiaları bir süredir ülke gündemini meşgul ederken tam kapanma süreci ve normalleşme takvimiyle ilgili kritik kararların sonrası kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma uzatılacak mı? 17 Günlük Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

TAM KAPANMA UZATILACAK MI?

Başkan Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve normalleşme ne zaman sorusunun yanıtı hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; yeni normalleşme takvimi merakla beklenirken Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı.

süreci 29 Nisan tarihinde saat 19.00'da başladı. Tam kapan sürecinin biteceği tarih ise 17 Mayıs saat 05.00 olarak açıklandı. sürecinin uzatılacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili detaylar gelirse gelişmeleri haberde yer alacak.

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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma uzatılacak mı? 17 Günlük Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma uzatılacak mı? 17 Günlük Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma uzatılacak mı? 17 Günlük Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

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