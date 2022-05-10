19 mayıs resmi tatil mi? sorusu mayıs ayıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle okulların ve işyerlerinin faaliyet durumu merak edilirken 19 mayıs tatil mi sorusu da sorulmaya başlandı. Dini ve milli bayramlarda resmi tatil arası verilirken bayram öncesi için de 18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü? Sorusu soruluyor. Bu noktada gözler 2022 resmi tatiller takvimine dönerken 19 mayısın hangi güne denk geldiği de merak konusu oldu. Peki, 19 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü? 19 Mayısta okullar tatil mi? İşte cevaplar…