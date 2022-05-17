Haberler Yaşam 19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? 18 - 19 Mayısta okullar tatil mi, kaç gün?

Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 09:31

19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? 18 - 19 Mayısta okullar tatil mi, kaç gün?

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. Milli bayramlardan biri olan bu özel günde 19 mayıs tatil mi? sorusu gündemde. İşçi ve işveren için oldukça önemli olan bu sorunun cevabı için gözler resmi tatil takviminde. Bayram günlerinden bir önceki günün de zaman zaman tatil olması sebebiyle 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi? soruları da yanıt arıyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 19 Mayısta okullar tatil mi? İşte 18 Mayıs tatil mi? ve Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi? sorularının cevabı…