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Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 12:04

RESMİ TATİL! 19 Mayıs eczaneler açık mı, Yarın kapalı mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe eczaneler çalışıyor mu? Nöbetçi eczane sorgulama!

Ülkemizde 19 Mayıs Perşembe günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle kutlamalar gerçekleşecek ve resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş hizmetine 1 günlük ara verecek. İlaç ve medikal ürünlerini almak isteyenler yarın eczaneler açık mı sorusunun yanıtına araştırmaya başladı. Hafta içi Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs'da eczanelerin çalışıp çalışmadığı ilaç almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2022 eczaneler çalışıyor mu? İşte detaylar…

RESMİ TATİL! 19 Mayıs eczaneler açık mı, Yarın kapalı mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe eczaneler çalışıyor mu? Nöbetçi eczane sorgulama!

Eczanelerden gerek ilaç gerekse diğer medikal ihtiyaçlarını karşılaması gereken vatandaşlar 19 Mayıs'da bu işletmelerin hizmet verip vermediği konusu merak edilmeye başlandı. Hal böyleyken "Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı, nöbetçi eczane hangisi? 19 Mayıs 2022 eczaneler çalışıyor mu?" şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. Genellikle bu gibi resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. İşte tüm detaylar…

RESMİ TATİL! 19 Mayıs eczaneler açık mı, Yarın kapalı mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe eczaneler çalışıyor mu? Nöbetçi eczane sorgulama!

YARIN ECZANELER AÇIK MI?

19 Mayıs'ta eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

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RESMİ TATİL! 19 Mayıs eczaneler açık mı, Yarın kapalı mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe eczaneler çalışıyor mu? Nöbetçi eczane sorgulama!

19 MAYIS'TA HASTANELER, ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Hastane, eczane, sağlık ocakları ve aile hekimlikleri de 19 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak. Hastanelerde bazı doktorlar nöbetçi olacakken, acil servisler hizmet edecek. Eczaneler ise nöbetçilik sistemiyle çalışacak. Nöbetçi eczaneler listesi de e-Devlet kapısı ve illerin eczacılar odaları birliklerinin sitelerinden öğrenilecek.

RESMİ TATİL! 19 Mayıs eczaneler açık mı, Yarın kapalı mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe eczaneler çalışıyor mu? Nöbetçi eczane sorgulama!

NÖBETÇİ ECZANELER ÇALIŞACAK MI?

Vatandaşların acil ilaç ihtiyacını karşılamak adına nöbetçi eczaneler yurdun dört bir yanında açık olacak. Diğer eczaneler kapalı olacak.

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