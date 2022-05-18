Haberler Yaşam RESMİ TATİL! 19 Mayıs eczaneler açık mı, Yarın kapalı mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe eczaneler çalışıyor mu? Nöbetçi eczane sorgulama!

Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 12:04

RESMİ TATİL! 19 Mayıs eczaneler açık mı, Yarın kapalı mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe eczaneler çalışıyor mu? Nöbetçi eczane sorgulama!

Ülkemizde 19 Mayıs Perşembe günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle kutlamalar gerçekleşecek ve resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş hizmetine 1 günlük ara verecek. İlaç ve medikal ürünlerini almak isteyenler yarın eczaneler açık mı sorusunun yanıtına araştırmaya başladı. Hafta içi Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs'da eczanelerin çalışıp çalışmadığı ilaç almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2022 eczaneler çalışıyor mu? İşte detaylar…