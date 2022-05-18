19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Bu noktada, birçok detay araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında "Okullarda, kamu ve özel sektörde 19 Mayıs yarın resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?" sorusu öne çıkanlar arasında bulunuyor. Bu durum gerek çalışanlar gerekse öğrenciler için büyük önem arz ediyor. Vatandaşlar konuyla ilgili karara göre bir günlük de olsa tatil planları şekillendirilecek. Peki, Okullarda, kamu ve özel sektörde 19 Mayıs yarın resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? İşte detaylar...