Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in esrarengiz sonu: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm!
Giriş Tarihi: 23.08.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 09:05

19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in esrarengiz sonu: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm!

Aslıhan Sinem Çiçek'in sır ölümüyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Olayla ilgili tutuklanan 28 yaşındaki motokurye Burak Kaya, "Yolda dans ettiğini gördüm insanlık namına bu kızın yanına gittim, araba çarpmasın diye yolun kenarına çektim. Kız bu esnada halüsinasyonlar görüyordu" ifadelerini kullandı. Şüpheli Kaya, ifadesinin ardından tutuklandı. Genç kızın ailesi ise Çiçek'in en son beyaz bir arabaya bindiğini anlattı. İşte esrarengiz olayın tüm detayları…

19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in esrarengiz sonu: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm!

Esrarengiz olay geçtiğimiz ay İzmir'de yaşandı… 19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuzda Bornova'daki bir restoranda garson işi ile ilgili görüşmek için evden ayrıldı. Ancak bir daha kendisinden haber alamadı. Ailesi polisi aradı, kayıp başvurusu yaptı. Yapılan çalışma sonucu; Çiçek'in hastaneye kaldırıldığı ve böbreklerinin iflas ettiği ortaya çıktı.

19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in esrarengiz sonu: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm!

Genç kız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hürriyet'ten Musa Kesler ise sır olayla ilgili yeni detaylara ulaştı. Buna göre; Çiçek (19), bir yandan kuaförlük eğitimi alıyor bir yandan da harçlığını çıkarıyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in esrarengiz sonu: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm!

MOTORLU KİŞİYLE HELİN'İN EVİNE GİTTİ

Son zamanlarda motor tutkusu başlamıştı. Para biriktirmek için bir işte çalışmak istiyordu. O gün bir dönerciye iş başvurusu yaptı. Aynı gün internetten motorunu satan biriyle buluşmuş, iş başvurusuna da o motorlu kişiyle gitmişti. Başvurudan sonra da yine aynı kişiyle arkadaşı Helin'in evine gitti.

19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in esrarengiz sonu: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm!

Bir süre orada kaldı, sonra evden çıktı. Kendisini bekleyen beyaz bir arabaya binip uzaklaştı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Saatler sonra koma halinde bir yol kenarında bulundu. 26 Temmuz gecesi de hayatını kaybetti.

19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in esrarengiz sonu: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm!

Helin Uludağ (18), Sinem'in en yakın arkadaşı. O gün en son görüştüğü kişi. Helin ifadesinde "Sinem o gün yanımızda 10 dakika kadar kaldı. Kesinlikle hap ya da alkol kullanmadık. Sinem bize geldiğinde eli ayağı titriyor gibiydi, çok asabiydi, yerinde duramıyordu. Bir anda 'Ben gidiyorum' diyerek kalktı ve de gitti, bir daha da onunla irtibat kuramadık. Sinem son zamanlarda 'şeker' denilen uyuşturucu hap kullandığını bana söylemişti. Sinem'in motor sevdası vardı" dedi.

SON DAKİKA