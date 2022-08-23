Haberler
Yaşam
19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in esrarengiz sonu: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm!
Giriş Tarihi: 23.08.2022 09:05
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
09:05
19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in esrarengiz sonu: Yolun ortasında dans ettiğini gördüm!
Aslıhan Sinem Çiçek'in sır ölümüyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Olayla ilgili tutuklanan 28 yaşındaki motokurye Burak Kaya, "Yolda dans ettiğini gördüm insanlık namına bu kızın yanına gittim, araba çarpmasın diye yolun kenarına çektim. Kız bu esnada halüsinasyonlar görüyordu" ifadelerini kullandı. Şüpheli Kaya, ifadesinin ardından tutuklandı. Genç kızın ailesi ise Çiçek'in en son beyaz bir arabaya bindiğini anlattı. İşte esrarengiz olayın tüm detayları…