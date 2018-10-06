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19 yaşındaki gencin korkunç ölümü!

Giriş Tarihi: 06.10.2018 07:09 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 07:38
19 yaşındaki gencin korkunç ölümü!

'nın Gazipaşa ilçesinde sera demirlerini monte ederken elektrik akımına kapılan Sait Yunt (19), yaşamını yitirdi.

19 yaşındaki gencin korkunç ölümü!

Olay, saat 18. 00 sıralarında Korubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sera inşaatında çalışan Sait Yunt, yaklaşık 5 metre yükseklikte sera demirlerini monte ederken elindeki demir çubuk hemen üzerinden geçen yüksek gelirim hattının tellerine temas etti.

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19 yaşındaki gencin korkunç ölümü!

Akıma kapılan Sait Yunt, sera demirlerine asılı kaldı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

19 yaşındaki gencin korkunç ölümü!

Elektrik akımının kesilmesinden sonra yaklaşık yarım saat asılı kaldığı yerden indirilen Yunt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

19 yaşındaki gencin korkunç ölümü!

Sait Yunt'un cenazesi incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

19 yaşındaki gencin korkunç ölümü!
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19 yaşındaki gencin korkunç ölümü!
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