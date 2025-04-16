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Haberler Yaşam 19 yıl önce kayboldu: Ailesi kızlarının son görüntüsünü yapay zekayla canlandırdı! “Kızımın öldüğünü düşünmüyorum”
Giriş Tarihi: 16.04.2025 17:48 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 17:48

19 yıl önce kayboldu: Ailesi kızlarının son görüntüsünü yapay zekayla canlandırdı! “Kızımın öldüğünü düşünmüyorum”

İzmir'de, 19 yıl önce ailesiyle gittiği piknikte kaybolan ve o dönem 5 yaşında olan ve şuanda İlayda Taşçı'dan bir daha haber alınamadı. Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine yapılan çalışmalardan da herhangi bir sonuç alınamadı. Son olarak gelişen teknolojiyi kullanan aile kızlarının yapay zekayla kızlarının 19 yıl sonraki halini canlandırıp eski ve yeni hallerinin fotoğraflarıyla kızlarından umut verici bir haber bekliyor. "Kızımın öldüğünü düşünmüyorum. Aramaya devam ediyorum…"

19 yıl önce kayboldu: Ailesi kızlarının son görüntüsünü yapay zekayla canlandırdı! Kızımın öldüğünü düşünmüyorum

Buca ilçesinde yaşayan Bedriye Taşçı, 9 Nisan 2006'da, kızı İlayda Taşçı'yı da alıp, akrabalarıyla Kaynaklar mevkisine pikniğe gitti. Akşama kadar vakit geçiren Bedriye Taşçı, eve dönmek üzere hazırlık yaptığı sırada, İlayda'yı göremedi.

19 yıl önce kayboldu: Ailesi kızlarının son görüntüsünü yapay zekayla canlandırdı! Kızımın öldüğünü düşünmüyorum

Taşçı ve o sırada yanında olan akrabaları, kendi çabalarıyla bölgeyi aradı ancak sonuç alınamadı. Taşçı, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, İlayda'nın kaybolduğu bölgeyi aradı ve gidebileceği yerleri kontrol etti.

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19 yıl önce kayboldu: Ailesi kızlarının son görüntüsünü yapay zekayla canlandırdı! Kızımın öldüğünü düşünmüyorum

Köpeklerle piknik alanını günlerce arayan jandarma ekipleri, olay günü o bölgede bulunan 12 bin 120 kişinin cep telefonu kayıtlarını da inceledi, 214 kişi üzerinde yoğunlaşıldı. Tespit edilen şüphelilerin evleri ve iş yerleri arandı. Yüzlerce ihbarı değerlendiren jandarma, binlerce kişiyi sorguladı ancak yıllar süren çalışmadan sonuç alınamadı.

19 yıl önce kayboldu: Ailesi kızlarının son görüntüsünü yapay zekayla canlandırdı! Kızımın öldüğünü düşünmüyorum

KAMERALAR DA İNCELENDİ

İlayda'nın piknik alanında top oynayan kuzeninin bir kişinin, küçük kızı otomobile zorla bindirdiğini iddia etmesi üzerine güvenlik kameralarının görüntüleri de incelendi. Ancak kameralarda da bir ize rastlanmadı.

19 yıl önce kayboldu: Ailesi kızlarının son görüntüsünü yapay zekayla canlandırdı! Kızımın öldüğünü düşünmüyorum

Ayrıca İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, çalıntı otomobille yakalanan M.A.A. (16) adlı şüphelinin ifadesinde, kayıp çocuğu kaçırıp, bir aileye sattıklarını, bir kadını altınları için kaçırdıktan sonra öldürüp, gömdükleri ve çok sayıda hırsızlık suçuna karıştıkları iddiası da heyecanlandırdı ancak yapılan araştırmada iddia yalan çıktı.