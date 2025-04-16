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19 yıl önce kayboldu: Ailesi kızlarının son görüntüsünü yapay zekayla canlandırdı! “Kızımın öldüğünü düşünmüyorum”
Giriş Tarihi: 16.04.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
17:48
19 yıl önce kayboldu: Ailesi kızlarının son görüntüsünü yapay zekayla canlandırdı! “Kızımın öldüğünü düşünmüyorum”
İzmir'de, 19 yıl önce ailesiyle gittiği piknikte kaybolan ve o dönem 5 yaşında olan ve şuanda İlayda Taşçı'dan bir daha haber alınamadı. Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine yapılan çalışmalardan da herhangi bir sonuç alınamadı. Son olarak gelişen teknolojiyi kullanan aile kızlarının yapay zekayla kızlarının 19 yıl sonraki halini canlandırıp eski ve yeni hallerinin fotoğraflarıyla kızlarından umut verici bir haber bekliyor. "Kızımın öldüğünü düşünmüyorum. Aramaya devam ediyorum…"