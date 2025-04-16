19 yıl önce kayboldu: Ailesi kızlarının son görüntüsünü yapay zekayla canlandırdı! “Kızımın öldüğünü düşünmüyorum”

Ayrıca İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, çalıntı otomobille yakalanan M.A.A. (16) adlı şüphelinin ifadesinde, kayıp çocuğu kaçırıp, bir aileye sattıklarını, bir kadını altınları için kaçırdıktan sonra öldürüp, gömdükleri ve çok sayıda hırsızlık suçuna karıştıkları iddiası da heyecanlandırdı ancak yapılan araştırmada iddia yalan çıktı.