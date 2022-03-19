Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın! Araçlardan inip hatıra fotoğrafı çektirdiler
Giriş Tarihi: 19.03.2022 19:37 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 19:54

1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın! Araçlardan inip hatıra fotoğrafı çektirdiler

Türkiye dev bir eserle daha buluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete açıldı. Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün araç geçişlerine açılmasının ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Bir hafta boyunca ücretsiz olacak ve daha sonra geçiş bedeli 200 lira olacak olan köprüyü merak eden vatandaşlar Lapseki (Asya) viyadüğüne akın etti. İşte o görüntüler...

İHA
1915 Çanakkale Köprüsü’ne akın! Araçlardan inip hatıra fotoğrafı çektirdiler

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün araç geçişlerine açılmasının ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Bir hafta boyunca ücretsiz olacak ve daha sonra geçiş bedeli 200 lira olacak olan köprüyü merak eden vatandaşlar Lapseki (Asya) viyadüğüne akın etti.

1915 Çanakkale Köprüsü’ne akın! Araçlardan inip hatıra fotoğrafı çektirdiler

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1915 Çanakkale Köprüsü’ne akın! Araçlardan inip hatıra fotoğrafı çektirdiler

Köprüden ücretsiz geçmek ve o anları da ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar köprüye akın etti.

1915 Çanakkale Köprüsü’ne akın! Araçlardan inip hatıra fotoğrafı çektirdiler

Ailesi ve arkadaşlarıyla köprü viyadüğünde duran vatandaşlar, araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

1915 Çanakkale Köprüsü’ne akın! Araçlardan inip hatıra fotoğrafı çektirdiler

Asya'dan Avrupa'ya geçiş tarafında yoğun araç kuyrukları oluştu.

SON DAKİKA