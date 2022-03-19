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1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın! Araçlardan inip hatıra fotoğrafı çektirdiler
Giriş Tarihi: 19.03.2022 19:37
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
19:54
1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın! Araçlardan inip hatıra fotoğrafı çektirdiler
Türkiye dev bir eserle daha buluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete açıldı. Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün araç geçişlerine açılmasının ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Bir hafta boyunca ücretsiz olacak ve daha sonra geçiş bedeli 200 lira olacak olan köprüyü merak eden vatandaşlar Lapseki (Asya) viyadüğüne akın etti. İşte o görüntüler...