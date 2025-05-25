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1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetin elde edildiği maçta Metin,Ali,Feyyaz kaç gol atmıştır?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
22:35
1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetin elde edildiği maçta Metin,Ali,Feyyaz kaç gol atmıştır?
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Mayıs günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetin elde edildiği 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Spor'u 10-0 yendiği maçta Metin,Ali,Feyyaz kaç gol atmıştır? için araştırmalar başladı. İşte o 300 TL değerindeki sorunun cevabı