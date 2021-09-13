HaberlerYaşam1964 model hurda minibüsü baştan aşağı yeniledi! Son hali görenleri şaşırttı
Giriş Tarihi: 13.09.2021 12:09Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 12:11
1964 model hurda minibüsü baştan aşağı yeniledi! Son hali görenleri şaşırttı
1964 model hurda minibüs Kadir ustanın ellerinde yenilendi! Zonguldak'ta otomobil tamirciliği yapan Kadir Dalkoz, yeğeninin Almanya'dan gönderdiği hurda minibüsü tam 3 yılda baştan aşağı yeniledi. Aracın son hâlini görenler adeta şaşıp kalırken hayranlarını da gizleyemediklerini ifade ediyor. İşte, Kadir ustanın ellerinde yenilenen hurda minibüsün son hâli...