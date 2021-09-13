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Haberler Yaşam 1964 model hurda minibüsü baştan aşağı yeniledi! Son hali görenleri şaşırttı
Giriş Tarihi: 13.09.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 12:11

1964 model hurda minibüsü baştan aşağı yeniledi! Son hali görenleri şaşırttı

1964 model hurda minibüs Kadir ustanın ellerinde yenilendi! Zonguldak'ta otomobil tamirciliği yapan Kadir Dalkoz, yeğeninin Almanya'dan gönderdiği hurda minibüsü tam 3 yılda baştan aşağı yeniledi. Aracın son hâlini görenler adeta şaşıp kalırken hayranlarını da gizleyemediklerini ifade ediyor. İşte, Kadir ustanın ellerinde yenilenen hurda minibüsün son hâli...

1964 model hurda minibüsü baştan aşağı yeniledi! Son hali görenleri şaşırttı

Zonguldak'ta otomobil tamirciliği yapan Kadir Dalkoz, Almanya'da yaşayan yeğeninin hurda olarak satın aldığı 1964 model minibüsü 3 yılda el emeğiyle orijinaline yakın görünüme kavuşturdu.

1964 model hurda minibüsü baştan aşağı yeniledi! Son hali görenleri şaşırttı

Dalkoz'un (58) Almanya'da ikamet eden yeğeni Halil Dalkoz, 1964 model hurda minibüs satın aldı.

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1964 model hurda minibüsü baştan aşağı yeniledi! Son hali görenleri şaşırttı

Amcasından aracın tamirini yaparak orijinal haline getirmesini isteyen Halil Dalkoz, minibüsü taşımacılık şirketi aracılığıyla Türkiye'ye gönderdi.

1964 model hurda minibüsü baştan aşağı yeniledi! Son hali görenleri şaşırttı

Gümrükten çekici yardımıyla Üzülmez Sanayisi'ndeki dükkanına taşınan minibüs için kolları sıvayan Kadir usta, 350 bin lira masraf harcayarak aracın kaportasından boyasına, döşemelerinden motor parçalarına kadar baştan aşağı yeniledi.

1964 model hurda minibüsü baştan aşağı yeniledi! Son hali görenleri şaşırttı

Yaklaşık 3 yılda aracı ilk günkü haline dönüştüren Kadir Dalkoz'un yaptığı minibüs, görenlerin beğenisini topladı.

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