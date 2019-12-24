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1967 yılındaki belgeselden çıkan !

'un 1967 yılında çekilen belgesel görüntüleri görenleri adeta geçmişe götürüyor. Zamanla değişimi bizi en fazla şaşırtan şehirler oluyor. Hele de bu şehir İstanbul gibi imparatorlukların merkezi Türkiye'nin de kalbi olarak nitelendiriliyorsa. Türkiye'nin ekonomisinin can damarı olan ve nüfusunun çok büyük bir kısmının yaşadığı megakent İstanbul'un yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı. Arşivlerden çıkan görüntüler karşı konulamaz değişimin İstanbul'a etkisini de gösteriyor.Sizleri nostaljik bir yolculuğa götürecek bu kareler bir belgeselden alındı. 1967 yılında bir belgesel için çekilen İstanbul görüntüleri, görenleri yıllar öncesinin İstanbul'una tekrar götürüyor.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 09:33
1967 yılındaki belgeselden çıkan İstanbul!

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1967 yılındaki belgeselden çıkan İstanbul!

1967 yılında bir belgesel için çekilen görüntüleri, görenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

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1967 yılındaki belgeselden çıkan İstanbul!

İşte o görüntüler!

1967 yılındaki belgeselden çıkan İstanbul!
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1967 yılındaki belgeselden çıkan İstanbul!
1967 yılındaki belgeselden çıkan İstanbul!
1967 yılındaki belgeselden çıkan İstanbul!
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