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“1970’lerde İsveç’ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç’in her yıl yılda iki kere ihtar’da bulunduğu ülke hangisidir? Milyoner sorusu!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
21:59
“1970’lerde İsveç’ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç’in her yıl yılda iki kere ihtar’da bulunduğu ülke hangisidir? Milyoner sorusu!
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 21 Temmuz günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "1970'lerde İsveç'ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç'in her yıl yılda iki kere ihtar'da bulunduğu ülke hangisidir? sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı!