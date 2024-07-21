“1970’lerde İsveç’ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç’in her yıl yılda iki kere ihtar’da bulunduğu ülke hangisidir? Milyoner sorusu!

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 100 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. "1970'lerde İsveç'ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç'in her yıl yılda iki kere ihtar'da bulunduğu ülke hangisidir? İşte yanıtı!