Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam “1970’lerde İsveç’ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç’in her yıl yılda iki kere ihtar’da bulunduğu ülke hangisidir? Milyoner sorusu!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 21:58 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 21:59

“1970’lerde İsveç’ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç’in her yıl yılda iki kere ihtar’da bulunduğu ülke hangisidir? Milyoner sorusu!

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 21 Temmuz günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "1970'lerde İsveç'ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç'in her yıl yılda iki kere ihtar'da bulunduğu ülke hangisidir? sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı!

1970’lerde İsveç’ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç’in her yıl yılda iki kere ihtar’da bulunduğu ülke hangisidir? Milyoner sorusu!

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 100 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. "1970'lerde İsveç'ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç'in her yıl yılda iki kere ihtar'da bulunduğu ülke hangisidir? İşte yanıtı!

1970’lerde İsveç’ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç’in her yıl yılda iki kere ihtar’da bulunduğu ülke hangisidir? Milyoner sorusu!

"1970'lerde İsveç'ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç'in her yıl yılda iki kere ihtar'da bulunduğu ülke hangisidir?"

A-KOLOMBİYA

B-NORVEÇ

C-KUZEY KORE

D-MEKSİKA

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1970’lerde İsveç’ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç’in her yıl yılda iki kere ihtar’da bulunduğu ülke hangisidir? Milyoner sorusu!

İŞTE YANIT:

C-KUZEY KORE

1970’lerde İsveç’ten 1000 otomobil sipariş edip teslimattan sonra ödeme yapmayan İsveç’in her yıl yılda iki kere ihtar’da bulunduğu ülke hangisidir? Milyoner sorusu!
SON DAKİKA