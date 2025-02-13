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2. ara tatil için geri sayım! 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
11:54
2. ara tatil için geri sayım! 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?
Öğrenciler yarıyıl tatili (sömestr) ardından ikinci döneme başladı. Bir yıllık eğitim-öğretim yılında iki kez de birer haftalık ders arası veren öğrenci ve öğretmenler 2. ara tatil tarihlerine geri sayımı başlattı. Kasım ayında verilen ilk aranın ardından ikinci ara nisan ayında verilecek. Peki; 2024-2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman ve kaç gün?