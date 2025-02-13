2. ara tatil için geri sayım! 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?

Ara tatil ne zaman sorusuyla yola çıkan öğrenciler sınav hazırlık takvimlerini de buna göre oluşturuyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar bu yıl 2. kez 1 haftalık mola için başlangıç ve bitiş tarihlerini not ediyor. Peki; 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?