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Haberler Yaşam 2. ara tatil için geri sayım! 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:54

2. ara tatil için geri sayım! 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?

Öğrenciler yarıyıl tatili (sömestr) ardından ikinci döneme başladı. Bir yıllık eğitim-öğretim yılında iki kez de birer haftalık ders arası veren öğrenci ve öğretmenler 2. ara tatil tarihlerine geri sayımı başlattı. Kasım ayında verilen ilk aranın ardından ikinci ara nisan ayında verilecek. Peki; 2024-2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman ve kaç gün?

2. ara tatil için geri sayım! 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?

Ara tatil ne zaman sorusuyla yola çıkan öğrenciler sınav hazırlık takvimlerini de buna göre oluşturuyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar bu yıl 2. kez 1 haftalık mola için başlangıç ve bitiş tarihlerini not ediyor. Peki; 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

2. ara tatil için geri sayım! 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

Kasım ve nisan aylarında ara veren öğrenciler 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde yarıyıl tatili sonrası nisan ara tatiline çıkacak.

İkinci ara tatil MEB takvimine göre 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek.

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2. ara tatil için geri sayım! 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?

ARA TATİL KAÇ GÜN?

Resmiyette 5 günü kapsayan ara tatil hafta sonlarınında dahil olmasıyla toplamda 9 gün olarak değerlendirilecek.

2. ara tatil için geri sayım! 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2. dönem karne günü ile tamamlanacak. Bu süreçte yaz tatiline çıkacak öğrenciler 20 Haziran 2025'te tatillerine başlayacak.

2. ara tatil için geri sayım! 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili ne zaman, kaç gün?
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