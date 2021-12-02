Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Konuyla ilgili güncel gelişmeler ve son durum takip edilirken pek çok vatandaş 2. asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak sorusuyla görüşmelerin sonraki oturumunun yapılacağı tarihi araştırıyor. Toplantıların toplamda 4 oturumda tamamlanması bekleniyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam kararının daha erken açıklanabileceğini duyurdu. Peki, 2022 asgari ücret 2. toplantı tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenlerin yanıtı.