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Giriş Tarihi: 02.12.2021 00:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 07:18

Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret 2. toplantı tarihi belli oldu mu? Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Konuyla ilgili güncel gelişmeler ve son durum takip edilirken pek çok vatandaş 2. asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak sorusuyla görüşmelerin sonraki oturumunun yapılacağı tarihi araştırıyor. Toplantıların toplamda 4 oturumda tamamlanması bekleniyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam kararının daha erken açıklanabileceğini duyurdu. Peki, 2022 asgari ücret 2. toplantı tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenlerin yanıtı.

2. Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret 2. toplantı tarihi belli oldu mu?

2022 AGİ ve asgari ücret zammı hakkında görüşmeler bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı ile başladı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda Türk-iş'in sigorta prim yüklerinin azaltılmasını talep ettiği bildirildi. İşçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan komisyonun ilk toplantısı tamamlanırken 2. Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. 2022 asgari ücret 2. Toplantı tarihi belli oldu mu? İşte detaylar ve bugünkü toplantıda görüşülenler…

2. Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret 2. toplantı tarihi belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücretin zammı için ilk toplantı bugün yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi. Asgari ücret 2. toplantı tarihi 7 Aralık Salı 14.00'te Türk İş'te, 3. Toplantı ise 9 Aralık Perşembe saat 10.00'da TİSK'te yapılacak.

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2. Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret 2. toplantı tarihi belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE NELER KONUŞULDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammı gündemi ile bugün toplandı. Her yıl aralık ayında düzenlenen toplantıların ardından yapılacak olan zam oranı açıklanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında 4 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 15 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu sene 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi.

2. Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret 2. toplantı tarihi belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2. Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret 2. toplantı tarihi belli oldu mu?

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2022 yılı asgari ücret zammı için bazı oranlar dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalara göre, asgari ücrete yüzde 25-30 arasında artış yapılması ön görülüyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

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