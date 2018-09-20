2 bin 200 yıllık şehir gün yüzüne çıkarıldı

Lyrboton Kome'yi Arete adında bir kadının kurduğunu hatırlatan Karaloğlu, "Bu şehri Arete adında erdemli bir kadın kurdu, 1950 yıl sonrası erdemli belediye başkanları bu şehri yeniden ayağa kaldırdı. İki erdemliye de teşekkür etmek istiyorum. Tarihe sahip çıkmak, eserleri ayağa kaldırmak erdemliliktir. Önemli bir iş yaptınız" dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın bugün yeni bir zenginliğe kavuştuğunu belirterek, çalışmalarda başından itibaren emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. "2 bin 200 yıllık bir tarih arkamızda hazır ve her şeye rağmen dimdik ayakta duruyor" diyen Türel, "Böyle bir geçmişe sahip olmasına rağmen birçoğumuzun haberdar bile olmadığı bu antik kent, bugün tüm ihtişamıyla bizi kucaklıyor. Bugün tarih altından eseri çıkartıyor iken, tarihi olaya da şahitlik ettiğimizin farkında olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.