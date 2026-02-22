Türkiye'nin en iyi haber sitesi
2. CEMRE DÜŞME TARİHİ: Baharın habercisi ikinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Giriş Tarihi: 22.02.2026 11:26

2. CEMRE DÜŞME TARİHİ: Baharın habercisi ikinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Baharın habercisi cemrelerin yolculuğu sürüyor. İlk cemrenin ardından ikinci cemrenin suya düşeceği tarih merak konusu oldu. Doğadaki canlanmanın simgesi olarak kabul edilen bu süreçte sıcaklıkların kademeli artışı dikkat çekerken, vatandaşlar ikinci cemrenin hangi gün gerçekleşeceğini araştırıyor.

Cemre takvimi yeniden gündemde. Havaya düşen ilk cemrenin ardından sırada suya düşecek ikinci cemre var. Şubat ayının sonuna yaklaşılırken, doğanın uyanışını temsil eden bu geleneksel inanışla ilgili tarihler yoğun şekilde sorgulanıyor. İkinci cemrenin düşeceği gün merak ediliyor.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2026

Halk takvimine göre cemreler, kışın sona yaklaşıldığını simgeler ve birer hafta arayla düşer. İnanca göre bu süreç, kasım günlerinin 100. gününden birkaç gün sonra başlar.

2026 yılında ilk cemre

  • 19–20 Şubat'ta havaya düşer.
  • İkinci cemre 26–27 Şubat'ta suya,
  • üçüncü cemre ise 5–6 Mart'ta toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Halk takviminde cemre düşmesi, kışın hükmünü yavaş yavaş kaybedip baharın kapıyı çalmasının sembolik anlatımıdır. Cemre, gözle görülmeyen ama etkisi hissedilen bir sıcaklık artışı olarak kabul edilir.

Cemre" kelimesi Arapça kökenli olup "kor" ve "ateş" anlamına gelir. Eski inanışlara göre ise cemre ateşten bir parça gibidir; düştüğü yeri ısıtır, donu çözer, doğayı harekete geçirir.

Halk takvimine göre cemreler yedişer gün arayla düşer ve bu sıra tesadüf değildir. Önce hava ısınır, ardından sular çözülür, en son toprak canlanır. Bu düzen, doğanın uyanışındaki doğal döngüyü temsil eder. İlk cemrenin havaya düşmesiyle ayazın kırıldığına, ikinci cemrenin suya düşmesiyle buzların çözüldüğüne, üçüncü cemrenin toprağa düşmesiyle de ekim-dikim vaktinin yaklaştığına inanılır.

Cemre düşmesi, köylü ve çiftçi için sadece mevsimsel bir inanış değil; aynı zamanda tarımsal takvimin başlangıç işaretidir. Hayvanların meraya çıkarılması, toprağın sürülmesi ve bahar hazırlıkları cemrelerle birlikte planlanır. Bu yönüyle cemre, halk takviminde doğayla kurulan kadim bağın ve mevsimleri okuma geleneğinin en güçlü simgelerinden biri olarak yer alır.

