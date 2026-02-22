2. CEMRE DÜŞME TARİHİ: Baharın habercisi ikinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Cemre düşmesi, köylü ve çiftçi için sadece mevsimsel bir inanış değil; aynı zamanda tarımsal takvimin başlangıç işaretidir. Hayvanların meraya çıkarılması, toprağın sürülmesi ve bahar hazırlıkları cemrelerle birlikte planlanır. Bu yönüyle cemre, halk takviminde doğayla kurulan kadim bağın ve mevsimleri okuma geleneğinin en güçlü simgelerinden biri olarak yer alır.