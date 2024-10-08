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Giriş Tarihi: 08.10.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:45

2 çocuğun ölümüne sebep olan Nurullah Çiçek’ten şoke eden ifade: “yaya geçidini tam olarak hatırlamıyorum”

Mardin'de meydana gelen olayda, yaya geçidinde hız yaptığı otomobiliyle çarptığı 10 yaşındaki İbrahim Halil Bumanhan ile 11 yaşındaki Orhan Kemal Duva'nın ölümüne neden olan Nurullah Çiçek, duruşmadaki savunmasında, "Onlara çarpmamak için direksiyonu kırdım. Ancak engel olamadım. Çok üzgünüm, çok pişmanım. Yaya geçidini tam olarak hatırlamıyorum" dedi. İşte haberin detayları...

DHA
2 çocuğun ölümüne sebep olan Nurullah Çiçek’ten şoke eden ifade: yaya geçidini tam olarak hatırlamıyorum

Kaza, 14 Temmuz akşamı, Mardin'de meydana geldi. Nurullah Çiçek'in kullandığı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

2 çocuğun ölümüne sebep olan Nurullah Çiçek’ten şoke eden ifade: yaya geçidini tam olarak hatırlamıyorum

Ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Bumanhan kurtarılamadı. Orhan Kemal Duva da bir gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Nurullah Çiçek, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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2 çocuğun ölümüne sebep olan Nurullah Çiçek’ten şoke eden ifade: yaya geçidini tam olarak hatırlamıyorum

180 KM HIZLA GİDİYORMUŞ

Kazayla ilgili tutulan tespit tutanağında, Çiçek'in trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, hız limitinin 50 kilometre olduğu ve geçiş üstünlüğünün yayalarda bulunduğu yaya geçidinde çocuklara 50 kilometrenin üzerinde hızla çarptığı kanaatine varıldığı belirtildi.

2 çocuğun ölümüne sebep olan Nurullah Çiçek’ten şoke eden ifade: yaya geçidini tam olarak hatırlamıyorum

Ayrıca, Nurullah Çiçek'in sosyal medyada aracıyla hız yaptığı videoları paylaştığı ve bir videosunda 180 kilometre hızla gittiği görüntüleri ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da paylaşımların altına 'Cani, katil' gibi kelimeler yazdığı görüldü.

2 çocuğun ölümüne sebep olan Nurullah Çiçek’ten şoke eden ifade: yaya geçidini tam olarak hatırlamıyorum

"ÇOCUKLARIN ÇIKTIĞINI GÖRDÜM"

Nurullah Çiçek, 'Taksirle öldürme' suçundan yargılandığı Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşına çıktı. Duruşmaya sanık Çiçek'in yanı sıra sanık avukatı, mağdur yakınları ile avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada söz alan sanık Çiçek, pişman olduğunu belirterek, "Sayın Başkanım, olay günü evime gidiyordum.

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