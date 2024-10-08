Giriş Tarihi: 08.10.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
15:45
2 çocuğun ölümüne sebep olan Nurullah Çiçek’ten şoke eden ifade: “yaya geçidini tam olarak hatırlamıyorum”
Mardin'de meydana gelen olayda, yaya geçidinde hız yaptığı otomobiliyle çarptığı 10 yaşındaki İbrahim Halil Bumanhan ile 11 yaşındaki Orhan Kemal Duva'nın ölümüne neden olan Nurullah Çiçek, duruşmadaki savunmasında, "Onlara çarpmamak için direksiyonu kırdım. Ancak engel olamadım. Çok üzgünüm, çok pişmanım. Yaya geçidini tam olarak hatırlamıyorum" dedi. İşte haberin detayları...