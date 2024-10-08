2 çocuğun ölümüne sebep olan Nurullah Çiçek’ten şoke eden ifade: “yaya geçidini tam olarak hatırlamıyorum”

Ayrıca, Nurullah Çiçek'in sosyal medyada aracıyla hız yaptığı videoları paylaştığı ve bir videosunda 180 kilometre hızla gittiği görüntüleri ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da paylaşımların altına 'Cani, katil' gibi kelimeler yazdığı görüldü.