2. el araç alacaklar dikkat! Bakın nelere dikkat etmeniz gerekiyor?
2. el araç alacaklar dikkat! Bakın nelere dikkat etmeniz gerekiyor?
2. el araç alacaklar, aracı almadan önce nelere dikkat etmeli? Birçok vatandaş araba alım satımlarında oldukça sorun yaşıyor. Çünkü araç alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Araba kazalı mı, aracın daha önce büyük bir hasar kaydı var mı? Tüm bu sorular 2. el araba alırken kafamızı karıştırıyor. Peki bunun önüne geçmek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor.. 2. el otomobil satın alırken dikkat etmeniz gereken maddeleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 03.09.2019
18:34
Güncelleme Tarihi: 03.09.2019
18:43