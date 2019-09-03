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alacaklar dikkat! Bakın nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

alacaklar, aracı almadan önce nelere dikkat etmeli? Birçok vatandaş alım satımlarında oldukça sorun yaşıyor. Çünkü araç alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Araba kazalı mı, aracın daha önce büyük bir hasar kaydı var mı? Tüm bu sorular 2. el araba alırken kafamızı karıştırıyor. Peki bunun önüne geçmek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor.. satın alırken dikkat etmeniz gereken maddeleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 03.09.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 18:43
2. el araç alacaklar dikkat! Bakın nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Aslında birkaç noktayı inceleyerek, aracın önemli bir kaza geçirip geçirmediğini anlayabilirsiniz.Öncelikle aracın şasesi numarasından kaza geçmişini sorgulatın. Şaseden sorgulatmak plakadan sorgulatmaya göre daha güvenlidir, çünkü aracın plakası değişmiş olabilir. Plaka değişmişse araca daha önceki plaka üzerinden yapılan işlemler sorgulamada çıkmaz.

2. el araç alacaklar dikkat! Bakın nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Gelelim işin teknik kısmına... Amortisör kullelerini inceleyin. Erğer kulelerin üzerinde form bozukluğu varsa o araç kaza geçirmiş olabilir. Üstelik bu alanları çektirmeyle eski haline getirmek oldukça zordur.

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2. el araç alacaklar dikkat! Bakın nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Ön ızgaranın üzerinde fabrikanın yapıştırdığı bilgi etiketleri bulunur. Eğer bu etiketler yoksa araç önden darbe almış olabilir.

2. el araç alacaklar dikkat! Bakın nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Bu bölümdeki civatalara da bakabilirsiniz. Civatalarda anahtar izi varsa buradaki parçalar işlem görmüş ya da değiştirilmiş olabilir.

2. el araç alacaklar dikkat! Bakın nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Aracın B sütunlarında da etiket bulunur. Eğer B sütununda bu etiketlerden göremezseniz, burada da işlem uygulandığı ihtimali aklınıza gelsin.

2. el araç alacaklar dikkat! Bakın nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Aracın takla atıp atmadığı ise tavanla yan tarafın birleştiği noktalardan anlaşılabilir. Tavanda bulunan çıtaları kaldırdığınızda puntolama izlerini görürsünüz.

2. el araç alacaklar dikkat! Bakın nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Bu izler fabrikada robotlar tarafından yapıldığından aralarındaki mesafeler eşit ve düzenlidir. Serviste atılan puntolar ise o kadar düzenli olmaz.

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