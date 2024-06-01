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2 Haziran 'da toplu taşıma ücretsiz mi? LGS günü Ücretsiz toplu taşıma saat kaçta başlayacak, kimlere bedava?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
14:49
2 Haziran 'da toplu taşıma ücretsiz mi? LGS günü Ücretsiz toplu taşıma saat kaçta başlayacak, kimlere bedava?
2 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak LGS öncesi öğrenciler ve öğretmenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyorlar. 2 Haziran sabahı Liselere Geçiş Sınavı(LGS) için 1 milyon 38 bin 192 öğrenci yola çıkacak. LGS 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezi ve 11 okuldaki 35 salonda yapılacak. Bu noktada sınav saatlerinde toplu taşımadaki yoğunluk sebebiyle ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. O açıklama geldi. Peki, 2 Haziran LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi, kimlere ücretsiz?