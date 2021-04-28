HaberlerYaşam2 kişi ölmüştü! Kastamonu'daki facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 09:38Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 09:52
2 kişi ölmüştü! Kastamonu'daki facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
Dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde yangın felaketi yaşandı. Çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Gün ağardığında facianın boyutu gözler önüne serildi. Havadan görüntülenen yangın yerinde evlerin enkazından başka bir şey kalmadığı görüldü.