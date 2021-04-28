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Haberler Yaşam 2 kişi ölmüştü! Kastamonu'daki facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 09:52

2 kişi ölmüştü! 'daki facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Dün akşam saatlerinde 'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde yangın felaketi yaşandı. Çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Gün ağardığında facianın boyutu gözler önüne serildi. Havadan görüntülenen yangın yerinde evlerin enkazından başka bir şey kalmadığı görüldü.

2 kişi ölmüştü! Kastamonu'daki facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde Mevlüt ve Mustafa Yılmaz'ın ortak kullandığı evde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın başladı.

2 kişi ölmüştü! Kastamonu'daki facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan Sıtkı, Mehmet ve Tahir Yılmaz kardeşlere ait yazları kullandıkları evlere de sıçradı.

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2 kişi ölmüştü! Kastamonu'daki facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 89 yaşındaki Fatma Yılmaz ile 65 yaşındaki kızı Cemile Yılmaz alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybetti.

2 kişi ölmüştü! Kastamonu'daki facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Alevlerden kaçarken yaralanan Mevlüt Yılmaz da, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

2 kişi ölmüştü! Kastamonu'daki facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Geceyi adeta aydınlatan yangında 3 ev ile 1 hafif ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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