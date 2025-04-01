2 Nisan’da eczaneler açık mı kapalı mı? Bayramdan sonra eczaneler çalışıyor mu?

2 Nisan Çarşamba günü eczaneler açık mı kapalı mı sorgulanmaya başladı. Bayram süresince veya sonrasında reçetelerini alanlar ilaçlarına ulaşmak için eczane araştırmasına başladı. Bayramda nöbetçi olanlar hizmet verdi. 9 günlük izinde gözler çalışma saatlerinde. Peki; bayramdan sonra bugün eczaneler çalışıyor mu?