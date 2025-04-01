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2 Nisan'da eczaneler açık mı kapalı mı? Bayramdan sonra eczaneler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 01.04.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
22:59
2 Nisan'da eczaneler açık mı kapalı mı? Bayramdan sonra eczaneler çalışıyor mu?
3 günlük Ramazan Bayramı sonrası izin kapsamı genişletildi ve 9 günlük bayram tatili kamu personeli için ilan edildi. Bayram süresince çalışmalarına ara veren veya çalışma saatlerini değiştiren eczaneler, hastaneler, noterler, kargolar sorgulanıyor. 'Bugün eczaneler açık mı' sorusuna yanıt aranıyor. Peki; 2 Nisan Çarşamba bayramdan sonra eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, nöbetçi var mı?