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Haberler Yaşam 2 Nisan'da eczaneler açık mı kapalı mı? Bayramdan sonra eczaneler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 01.04.2025 22:51 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 22:59

2 Nisan'da eczaneler açık mı kapalı mı? Bayramdan sonra eczaneler çalışıyor mu?

3 günlük Ramazan Bayramı sonrası izin kapsamı genişletildi ve 9 günlük bayram tatili kamu personeli için ilan edildi. Bayram süresince çalışmalarına ara veren veya çalışma saatlerini değiştiren eczaneler, hastaneler, noterler, kargolar sorgulanıyor. 'Bugün eczaneler açık mı' sorusuna yanıt aranıyor. Peki; 2 Nisan Çarşamba bayramdan sonra eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, nöbetçi var mı?

2 Nisan’da eczaneler açık mı kapalı mı? Bayramdan sonra eczaneler çalışıyor mu?

2 Nisan Çarşamba günü eczaneler açık mı kapalı mı sorgulanmaya başladı. Bayram süresince veya sonrasında reçetelerini alanlar ilaçlarına ulaşmak için eczane araştırmasına başladı. Bayramda nöbetçi olanlar hizmet verdi. 9 günlük izinde gözler çalışma saatlerinde. Peki; bayramdan sonra bugün eczaneler çalışıyor mu?

2 Nisan’da eczaneler açık mı kapalı mı? Bayramdan sonra eczaneler çalışıyor mu?

2 NİSANDA ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı dolayısıyla sadece nöbetçi eczanelerin hizmet verdiği düzende idari izin kamu çalışanları için devam etse de eczanelerin normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor.

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2 Nisan’da eczaneler açık mı kapalı mı? Bayramdan sonra eczaneler çalışıyor mu?

HASTANELER AÇIK MI OLACAK?

Hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları bayram süresince hizmet vermedi. Sadece acil servis normalde olduğu üzere 7/24 çalıştı.

Bayram sonrası izne dahil edilen 2-3-4 Nisanda da sadece acil servislerin hizmet vermesi bekleniyor.

2 Nisan’da eczaneler açık mı kapalı mı? Bayramdan sonra eczaneler çalışıyor mu?

HASTANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Devlet hastanelerinin normal çalışma düzenine 7 Nisan Pazartesi günü dönmesi bekleniyor.

2 Nisan’da eczaneler açık mı kapalı mı? Bayramdan sonra eczaneler çalışıyor mu?