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2. Seçil Erzan vakası: Denizli-Dubai-Avrupa hattında inanılmaz vurgun!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
11:55
Bir Seçil Erzan vakası da Denizli'de yaşandı. Üç uyanık, çevresindeki herkese Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını anlattı. Sahtekarlar, başta Avrupa'da yaşayan gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden yüksek kar payı vaadiyle 20 bin euro ile 300 bin euro arasında değişen para topladı. Bu yalana inanan mağdurlar ise nasıl dolandırıldıklarını şöyle anlattı.