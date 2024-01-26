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Haberler Yaşam 2. Seçil Erzan vakası: İnanılır gibi değil ama inandılar!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 09:20

2. Seçil Erzan vakası: İnanılır gibi değil ama inandılar!

Bir Seçil Erzan vakası da Denizli'de yaşandı. Üç uyanık, çevresindeki herkese Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını anlattı. Sahtekarlar, başta Avrupa'da yaşayan gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden yüksek kar payı vaadiyle 20 bin euro ile 300 bin euro arasında değişen para topladı. Bu yalana inanan mağdurlar ise nasıl dolandırıldıklarını şöyle anlattı...

DHA
2. Seçil Erzan vakası: İnanılır gibi değil ama inandılar!

İnanılmaz olay Denizli'de yaşandı. 2022 yılında Ertuğrul S. (39) tarafından 'dijital finans' alanında hizmet verdiği belirtilen bir şirket açıldı.

2. Seçil Erzan vakası: İnanılır gibi değil ama inandılar!

Çevrede kendisini dünyaca ünlü iş insanı olarak tanıtıp, güven sağlayan Ertuğrul S., bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını belirterek, yüksek kar vaadiyle yatırımcılara çağrıda bulundu.

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2. Seçil Erzan vakası: İnanılır gibi değil ama inandılar!

Ertuğrul S., başta Fransa, Belçika ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin euro ile 300 bin euro arasında para topladı. İddiaya göre, yatırımcılara yatırdıkları paranın üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise ana paranın 5 katı kar payı yatırma vaadinde bulunuldu. Ayrıca her bir yatırımcı getirene de yüzde 10 ödeme sözü verildi. Bir süre sonra para yatıranlar, kar paylarını alamayınca dolandırıldıklarını anlayıp, Ertuğrul S. ile onunla birlikte hareket ettikleri ileri sürülen Hicabi P. (29) ve Tolga D. (26) hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunmaya başladı.

2. Seçil Erzan vakası: İnanılır gibi değil ama inandılar!

Dolandırılan kişilerden bazılarının avukatı olan Gizem Üğür, olayın ikinci 'Seçil Erzan' vakası olduğunu, tek farkının ise dolandırılan kişilerin ünlü olmaması olduğunu söyledi. Yaptıkları araştırmada şüphelilerin, lüks yaşam tarzlarıyla çevrelerini etkileyerek şirkete para yatırmaya ikna ettiklerini belirten Avukat Üğür, "Dolandırıcılık sistemi 'Ponzi Sistemi' gibi işliyor. Piramitsel dolandırıcılığın bir türüdür.

2. Seçil Erzan vakası: İnanılır gibi değil ama inandılar!

Şüpheliler önce akrabalarından şirkete yatırım yapmalarını isterler. Bir verip, üç alacaklarını ya da aylık yüzde 15 kar vereceklerini söylerler. Ardından da çevrelerine bu karları birkaç ay dağıtırlar. Etraftan bunu gören insanlar da yatırım yapma kararı alırlar. Müvekkillerim de bu şekilde dolandırıldılar. Yatırılan paraya aylık yüzde 15, yıllık da çarpı 5 katı iade edeceklerini vadetmişler. Lüks hayatlar, lüks açılışlarla da insanların gözünü boyamışlar.

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