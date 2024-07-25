Haberler
Yaşam
İzmir'deki akım faciasında yeni gelişme! İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan gözatına alındı
Giriş Tarihi: 25.07.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
15:47
İzmir'deki akım faciasında yeni gelişme! İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan gözatına alındı
İzmir'de sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'nun Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın da bulunduğu 6 şüpheli savcılık kararı ile yakalandı. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın yanı sıra İZSU Genel Müdürü Yardımcısı Serdar Sadi, GDZ Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.