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Haberler Yaşam İzmir'deki akım faciasında yeni gelişme! İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan gözatına alındı
Giriş Tarihi: 25.07.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:47

İzmir'deki akım faciasında yeni gelişme! İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan gözatına alındı

İzmir'de sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'nun Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın da bulunduğu 6 şüpheli savcılık kararı ile yakalandı. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın yanı sıra İZSU Genel Müdürü Yardımcısı Serdar Sadi, GDZ Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Ceyhan TORLAK
İzmir’deki akım faciasında yeni gelişme! İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan gözatına alındı

İzmir'de sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'nun Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın da bulunduğu 6 şüpheli savcılık kararı ile yakalandı.

İzmir’deki akım faciasında yeni gelişme! İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan gözatına alındı

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın yanı sıra İZSU Genel Müdürü Yardımcısı Serdar Sadi, GDZ Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Fotoğraf: İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan

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İzmir’deki akım faciasında yeni gelişme! İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan gözatına alındı

BİLİRKİŞİ RAPORUNA SABAH ULAŞMIŞTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sağanak yağıştan kaçarken sokak ortasında su birikintisine basınca elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından oluşturulan ön rapor tamamlandı. SABAH, o rapora ulaştı.

İzmir’deki akım faciasında yeni gelişme! İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan gözatına alındı

Bilirkişi heyetinin olay yerinde çektiği videodaki konuşmalarda kısa devrenin zarar gören kablodan kaynaklı olduğu ifade edildi. Kaçağın olduğu kablonun mazgalın altına doğru gittiği görülürken, İZSU ekiplerinin daha önce yaptığı kazı çalışması sırasında kabloya zarar verdiği ortaya çıktı.

Bilirkişi tarafından hazırlanan ön raporda M besleme devresine ait tek damarlı kablolardan birisinin yağmur tahliye mazgalı altına sıkışmış ve yalıtımın zedelenmiş durumda olduğu görüldü. Ölümlere neden olan arızanın M besleme devresindeki faz toprak arızasından kaynaklandığı anlaşıldı.

İzmir’deki akım faciasında yeni gelişme! İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan gözatına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan raporda bölgenin Gediz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğu belirtilirken, inceleme öncesi ilk olarak elektrik hatlarının olay yerini kapsayan kablo yerleşim fotoğraflarının temin edildiği belirtildi.

Olay yerinde Gediz A.Ş.'ye ait 3 adet alçak gerilim besleme devresinin bulunduğu ifade edilirken, devrelerin beslediği trafo merkezinde yalıtım direnci ölçümlerinin yapılmasına karar verildi.

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