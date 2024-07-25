İzmir’deki akım faciasında yeni gelişme! İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan gözatına alındı

Bilirkişi heyetinin olay yerinde çektiği videodaki konuşmalarda kısa devrenin zarar gören kablodan kaynaklı olduğu ifade edildi. Kaçağın olduğu kablonun mazgalın altına doğru gittiği görülürken, İZSU ekiplerinin daha önce yaptığı kazı çalışması sırasında kabloya zarar verdiği ortaya çıktı.

Bilirkişi tarafından hazırlanan ön raporda M besleme devresine ait tek damarlı kablolardan birisinin yağmur tahliye mazgalı altına sıkışmış ve yalıtımın zedelenmiş durumda olduğu görüldü. Ölümlere neden olan arızanın M besleme devresindeki faz toprak arızasından kaynaklandığı anlaşıldı.