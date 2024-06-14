2 ve 4 yıllık Açıköğretim AÖF taban puanları 2024 TAM LİSTE (AÜ, İÜ, ATA ) || AÖF taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve bölümleri

AÖF taban puanları ve başarı sıralaması 2024 YKS sınavının ardından gündeme geldi. 2 ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri araştırılıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşen YKS'ye giren adaylar tercih işlemlerini yapmadan önce 2 ve 4 yıllık AÖF taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. İşte, AÖF 2024 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…