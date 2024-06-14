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Haberler Yaşam 2 ve 4 yıllık Açıköğretim AÖF taban puanları 2024 TAM LİSTE (AÜ, İÜ, ATA ) || AÖF taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve bölümleri
Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 08:14

2 ve 4 yıllık Açıköğretim AÖF taban puanları 2024 TAM LİSTE (AÜ, İÜ, ATA ) || AÖF taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve bölümleri

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavının ardından üniversiteyi açıktan bitirmek isteyen adayların gündeminde AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları 2024 yer alıyor. İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri taban puanları araştırılıyor. Özellikle tercih dönemlerinde en çok merak edilen soruların başında, "Açıköğretim fakültesi hangi üniversitelerde var?" sorusu geliyor. 2 ve 4 yıllık AÖF 2023 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları sizin için bir araya getirdik. İşte, 2024 AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…

2 ve 4 yıllık Açıköğretim AÖF taban puanları 2024 TAM LİSTE AÜ, İÜ, ATA || AÖF taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve bölümleri

AÖF taban puanları ve başarı sıralaması 2024 YKS sınavının ardından gündeme geldi. 2 ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri araştırılıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşen YKS'ye giren adaylar tercih işlemlerini yapmadan önce 2 ve 4 yıllık AÖF taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. İşte, AÖF 2024 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

2 ve 4 yıllık Açıköğretim AÖF taban puanları 2024 TAM LİSTE AÜ, İÜ, ATA || AÖF taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve bölümleri

AÖF AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN 2024 YILI TABAN PUANLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SAY 150+4+0+4+0
150+4
150+4
150+4		 158
154
73
154		 500.273 (2023)
558.315 (2022)
Dolmadı (2021)
524.000 (2020)		 265,02528
244,90916
Dolmadı
232,02332
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 300+8+0+8+0
300+8
300+8
300+8		 316
308
293
308		 450.052 (2023)
601.202 (2022)
Dolmadı (2021)
739.000 (2020)		 294,81626
275,65377
Dolmadı
232,21434
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 500+13+0+13+0
500+13
500+13
500+13		 526
513
513
513		 538.964 (2023)
532.534 (2022)
478.510 (2021)
458.000 (2020)		 283,79537
283,49569
236,87018
267,86320
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İşletme (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 250+7+0+7+0
250+7
250+7
250+7		 264
257
248
257		 551.795 (2023)
684.703 (2022)
Dolmadı (2021)
679.000 (2020)		 282,32321
267,06930
Dolmadı
238,60121
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 200+5+0+5+0
200+5
200+5
200+5		 210
205
152
205		 575.144 (2023)
713.030 (2022)
Dolmadı (2021)
734.000 (2020)		 279,68061
264,36507
Dolmadı
232,68347
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 1500+38+0+38+0
1500+38
1500+38
1400+35		 1576
1538
1294
1.435		 615.636 (2023)
649.609 (2022)
Dolmadı (2021)
624.000 (2020)		 275,26966
270,54696
Dolmadı
244,93690
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 600+15+0+15+0
600+15
600+15
600+15		 630
615
208
615		 639.478 (2023)
742.081 (2022)
Dolmadı (2021)
876.000 (2020)		 272,75897
261,64090
Dolmadı
219,80619
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 300+8+0+8+0
300+8
300+8
300+8		 316
308
143
308		 666.004 (2023)
765.338 (2022)
Dolmadı (2021)
808.000 (2020)		 270,03126
259,55242
Dolmadı
225,58594
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 250+7+0+7+0
250+7
250+7
100+3		 264
257
229
103		 679.556 (2023)
716.253 (2022)
Dolmadı (2021)
638.000 (2020)		 268,68383
264,06530
Dolmadı
243,25433
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İktisat (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 150+4+0+4+0
150+4
150+4
150+4		 158
154
52
154		 693.878 (2023)
765.091 (2022)
Dolmadı (2021)
808.000 (2020)		 267,26725
259,57210
Dolmadı
225,59677
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 400+10+0+10+0
400+10
400+10
 420
410
42
 702.034 (2023)
829.209 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 266,48317
253,99445
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 1600+40+0+40+0
1600+40

 1680
1640

 707.798 (2023)
742.299 (2022)
— (2021)
— (2020)		 265,93393
261,62160
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 200+5+0+5+0
200+5
200+5
100+3		 210
205
96
103		 711.472 (2023)
711.802 (2022)
Dolmadı (2021)
661.000 (2020)		 265,58194
264,48469
Dolmadı
240,60267
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Sosyoloji (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 300+8+0+8+0
300+8
300+8
300+8		 316
308
215
308		 713.420 (2023)
704.709 (2022)
Dolmadı (2021)
679.000 (2020)		 265,39244
265,15483
Dolmadı
238,62555
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İşletme (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)		 EA 150+4+0+4+0
150+4
150+4
 158
154
46
 755.089 (2023)
950.151 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 261,47098
244,24658
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İşletme (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 800+20+0+20+0
800+20
800+20
700+18		 840
820
291
718		 816.504 (2023)
833.225 (2022)
Dolmadı (2021)
862.000 (2020)		 255,93593
253,66199
Dolmadı
220,94685
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Felsefe (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 150+4+0+4+0
150+4
150+4
150+4		 158
154
57
154		 824.376 (2023)
824.279 (2022)
Dolmadı (2021)
915.000 (2020)		 255,24970
254,41414
Dolmadı
216,25269
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 400+10+0+10+0
400+10
400+10
300+8		 420
410
117
308		 825.530 (2023)
820.952 (2022)
Dolmadı (2021)
857.000 (2020)		 255,15023
254,69462
Dolmadı
221,43015
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 1600+40+0+40+0
1600+40
1600+40
1750+44		 1680
1640
788
1.794		 836.997 (2023)
851.482 (2022)
Dolmadı (2021)
792.000 (2020)		 254,15747
252,13502
Dolmadı
227,04681
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)		 EA 150+4+0+4+0
150+4
150+4
 158
154
30
 851.929 (2023)
992.653 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 252,84779
241,02429
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 900+23+0+23+0
900+23
900+23
900+23		 946
923
301
923		 862.154 (2023)
860.857 (2022)
Dolmadı (2021)
941.000 (2020)		 251,98668
251,35855
Dolmadı
213,54252
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 1500+38+0+38+0
1500+38

 1576
1538

 907.397 (2023)
920.496 (2022)
— (2021)
— (2020)		 248,20379
246,56895
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 900+23+0+23+0
900+23

 946
923

 930.151 (2023)
963.288 (2022)
— (2021)
— (2020)		 246,37008
243,23688
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İktisat (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 400+10+0+10+0
400+10
400+10
200+5		 420
410
64
205		 943.771 (2023)
951.911 (2022)
Dolmadı (2021)
913.000 (2020)		 245,26035
244,10694
Dolmadı
216,44567
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 1000+25+0+0+0
1000+25
1000+25
800+20		 1025
1025
181
820		 949.637 (2023)
978.411 (2022)
Dolmadı (2021)
956.000 (2020)		 244,79464
242,10015
Dolmadı
211,54958
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 400+10+0+10+0
400+10
400+10
 420
410
63
 975.781 (2023)
996.018 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 242,72430
240,76474
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sosyoloji (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 1000+25+0+25+0
1000+25
1000+25
1000+25		 1050
1025
282
1.025		 979.901 (2023)
899.735 (2022)
Dolmadı (2021)
932.000 (2020)		 242,40057
248,21852
Dolmadı
214,56011
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 600+15+0+15+0
600+15

 630
615

 985.285 (2023)
1.000.745 (2022)
— (2021)
— (2020)		 241,97992
240,41256
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 600+15+0+15+0
600+15
600+15
400+10		 630
615
82
410		 991.684 (2023)
983.311 (2022)
Dolmadı (2021)
950.000 (2020)		 241,48330
241,73375
Dolmadı
212,37175
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 İşletme (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 600+15+0+15+0
600+15

 630
615

 998.796 (2023)
1.010.745 (2022)
— (2021)
— (2020)		 240,92894
239,66105
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Maliye (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 500+13+0+13+0
500+13
500+13
300+8		 526
513
70
308		 1.013.774 (2023)
997.665 (2022)
Dolmadı (2021)
926.000 (2020)		 239,78319
240,64457
Dolmadı
215,15614
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 400+10+0+10+0
400+10

 420
410

 1.033.598 (2023)
1.029.402 (2022)
— (2021)
— (2020)		 238,24809
238,29349
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Rekreasyon (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 150+4+0+4+0
150+4
150+4
800+20		 158
154
27
122		 1.034.260 (2023)
1.037.057 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 238,19791
237,73136
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)		 EA 150+4+0+4+0
150+4
150+4
 158
154
14
 1.038.739 (2023)
1.130.832 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 237,85549
230,99244
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İktisat (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)		 EA 150+4+0+4+0
150+4
150+4
 158
154
17
 1.065.583 (2023)
1.152.533 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 235,84042
229,46171
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Sosyoloji (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 600+15+0+15+0
600+15

 630
615

 1.075.212 (2023)
1.002.641 (2022)
— (2021)
— (2020)		 235,11779
240,26866
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 800+20+0+20+0
800+20
800+20
800+20		 840
820
120
442		 1.083.488 (2023)
1.068.213 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 234,49173
235,46493
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Felsefe (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 400+10+0+10+0
400+10
400+10
250+7		 420
410
69
257		 1.088.677 (2023)
1.023.680 (2022)
Dolmadı (2021)
968.000 (2020)		 234,10297
238,69993
Dolmadı
209,45413
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 500+13+0+13+0
500+13

 526
513

 1.098.643 (2023)
1.023.119 (2022)
— (2021)
— (2020)		 233,37322
238,74044
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Grafik Sanatlar (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 400+10+0+10+0
400+10

 420
410

 1.100.416 (2023)
1.094.863 (2022)
— (2021)
— (2020)		 233,23862
233,54718
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Rekreasyon (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 200+5+0+5+0
200+5

 210
205

 1.109.642 (2023)
1.126.251 (2022)
— (2021)
— (2020)		 232,56184
231,31472
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 500+13+0+13+0
500+13
500+13
200+5		 526
513
19
205		 1.114.630 (2023)
1.052.628 (2022)
Dolmadı (2021)
965.000 (2020)		 232,20109
236,59623
Dolmadı
209,93255
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Tarih (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 1000+25+0+25+0
1000+25
1000+25
1000+25		 1050
1025
972
1.025		 533.414 (2023)
681.131 (2022)
Dolmadı (2021)
676.000 (2020)		 277,21106
262,64382
Dolmadı
227,05871
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 1200+30+0+30+0
1200+30
400+10
 1260
1230
410
 637.094 (2023)
737.749 (2022)
507.989 (2021)
— (2020)		 266,46119
257,30155
228,57150
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Coğrafya (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 1500+38+0+38+0
1500+38
1500+38
1400+35		 1576
1538
807
1.435		 724.876 (2023)
832.352 (2022)
Dolmadı (2021)
811.000 (2020)		 258,02148
248,79433
Dolmadı
205,95903
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Tarih (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 600+15+0+15+0
600+15

 630
615

 748.483 (2023)
871.387 (2022)
— (2021)
— (2020)		 255,82159
245,33816
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tarih (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 2400+60+0+60+0
2400+60
2400+60
3000+75		 2520
2460
1091
2.313		 787.466 (2023)
870.365 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 252,27273
245,42920
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 1700+43+0+43+0
1700+43

 1786
1743

 833.845 (2023)
886.469 (2022)
— (2021)
— (2020)		 248,11803
244,02088
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 2800+70+0+70+0
2800+70
2800+70
4000+100		 2940
2870
1195
2.613		 852.207 (2023)
891.897 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 246,47414
243,54789
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Reklamcılık (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 700+18+0+18+0
700+18

 736
718

 874.717 (2023)
931.785 (2022)
— (2021)
— (2020)		 244,48790
240,08347
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 SÖZ 4800+120+0+120+0
4800+120
2500+63
2500+63		 5040
4920
2563
2.563		 880.470 (2023)
893.813 (2022)
558.809 (2021)
639.000 (2020)		 243,97444
243,38317
209,68527
231,67387
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2 ve 4 yıllık Açıköğretim AÖF taban puanları 2024 TAM LİSTE AÜ, İÜ, ATA || AÖF taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve bölümleri

AÖF AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN 2024 YILI TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 600+15+0+15+0
600+15		 630
615		 462.560 (2023)
565.285 (2022)		 344,45071
324,96955
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25+0+25+0
1000+25		 1050
1025		 510.267 (2023)
693.482 (2022)		 338,01363
310,42973
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 500+13+0+13+0
500+13		 526
513		 521.124 (2023)
699.958 (2022)		 336,59853
309,76690
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 TYT 2800+70+0+70+0
2800+70		 2940
2870		 829.602 (2023)
1.177.013 (2022)		 304,54240
270,41572
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)		 TYT 2200+55+0+55+0
2200+55		 2310
2255		 836.183 (2023)
1.163.398 (2022)		 303,96703
271,34425
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 E-Ticaret ve Pazarlama
(Açıköğretim)		 TYT 500+13+0+13+0
500+13		 526
513		 848.249 (2023)
1.018.183 (2022)		 302,91160
281,79166
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İlahiyat
(Açıköğretim)		 TYT 500+13+0+13+0
500+13		 526
513		 865.475 (2023)
898.568 (2022)		 301,43655
291,36540
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 1300+33+0+33+0
1300+33		 1366
1333		 891.876 (2023)
1.044.357 (2022)		 299,21961
279,82615
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim)		 TYT 1200+30+0+30+0
1200+30		 1260
1230		 907.787 (2023)
911.900 (2022)		 297,91526
290,24991
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 1200+30+0+30+0
1200+30		 1260
1230		 920.274 (2023)
991.219 (2022)		 296,90022
283,87232
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
(Açıköğretim)		 TYT 200+5+0+5+0
200+5		 210
205		 943.922 (2023)
1.229.366 (2022)		 294,99465
266,94859
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(Açıköğretim)		 TYT 800+20+0+20+0
800+20		 840
820		 964.424 (2023)
1.023.788 (2022)		 293,36470
281,37129
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 TYT 2800+70+0+70+0
2800+70		 2940
2870		 1.027.024 (2023)
990.448 (2022)		 288,56744
283,92990
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 TYT 600+15+0+15+0
600+15		 630
615		 1.093.701 (2023)
1.123.661 (2022)		 283,64222
274,09066
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(Açıköğretim)		 TYT 800+20+0+20+0
800+20		 840
820		 1.117.200 (2023)
1.049.878 (2022)		 281,92813
279,42451
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 TYT 2000+50+0+50+0
1200+30		 2100
1230		 1.117.477 (2023)
1.016.022 (2022)		 281,90791
281,95512
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 1600+40+0+40+0
1600+40		 1680
1640		 1.117.778 (2023)
1.266.511 (2022)		 281,88729
264,53491
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Spor Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 500+13+0+13+0
500+13		 526
513		 1.133.892 (2023)
1.124.337 (2022)		 280,74430
274,04275
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 400+10+0+10+0
400+10		 420
410		 1.138.876 (2023)
1.118.349 (2022)		 280,38551
274,46151
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Emlak Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 TYT 450+12+0+12+0
450+12		 474
462		 1.148.030 (2023)
1.162.075 (2022)		 279,74742
271,43604
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tarım Teknolojisi
(Açıköğretim)		 TYT 600+15+0+15+0
600+15		 630
615		 1.158.992 (2023)
1.125.563 (2022)		 278,98021
273,96101
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25+0+25+0
1000+25		 1050
1025		 1.161.931 (2023)
1.308.101 (2022)		 278,76792
261,91430
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Açıköğretim)		 TYT 400+10+0+10+0
400+10		 420
410		 1.176.806 (2023)
1.219.159 (2022)		 277,73693
267,61709
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Aşçılık
(Açıköğretim)		 TYT 1500+38+0+38+0
1500+38		 1576
1538		 1.177.885 (2023)
1.143.349 (2022)		 277,66361
272,72842
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Dış Ticaret
(Açıköğretim)		 TYT 900+23+0+23+0
900+23		 946
923		 1.196.305 (2023)
1.189.432 (2022)		 276,38057
269,58147
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 1100+28+0+28+0
1100+28		 1156
1128		 1.199.462 (2023)
1.158.069 (2022)		 276,15531
271,70805
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İlahiyat
(Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)		 TYT 300+8+0+8+0
300+8		 316
308		 1.210.001 (2023)
1.110.328 (2022)		 275,41167
275,02734
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)		 TYT 1700+43+0+43+0
1700+43		 1786
1743		 1.217.733 (2023)
1.180.223 (2022)		 274,88090
270,19830
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(Açıköğretim)		 TYT 450+12+0+12+0
450+12		 474
462		 1.230.293 (2023)
1.465.533 (2022)		 274,03436
252,61925
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Spor Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 250+7+0+7+0
250+7		 264
257		 1.251.961 (2023)
1.299.408 (2022)		 272,57903
262,45952
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Lojistik
(Açıköğretim)		 TYT 850+22+0+22+0
850+22		 894
872		 1.263.244 (2023)
1.203.678 (2022)		 271,81963
268,63963
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Açıköğretim)		 TYT 300+8+0+8+0
300+8		 316
308		 1.286.454 (2023)
1.368.130 (2022)		 270,28687
258,27012
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Açıköğretim)		 TYT 1400+35+0+35+0
1400+35		 1470
1435		 1.315.711 (2023)
1.301.081 (2022)		 268,36693
262,35592
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25+0+25+0
1000+25		 1050
1025		 1.318.679 (2023)
1.281.203 (2022)		 268,16924
263,60132
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Açıköğretim)		 TYT 700+18+0+18+0
700+18		 736
718		 1.319.511 (2023)
1.461.734 (2022)		 268,11488
252,83044
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Açıköğretim)		 TYT 1450+37+0+37+0
1450+37		 1524
1487		 1.321.844 (2023)
1.298.616 (2022)		 267,96508
262,50797
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)		 TYT 3000+75+0+75+0
3000+75		 3150
3075		 1.322.105 (2023)
1.225.077 (2022)		 267,94643
267,22460
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim)		 TYT 2000+50+0+50+0
2000+50		 2100
2050		 1.323.881 (2023)
1.266.626 (2022)		 267,83368
264,52816
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 300+8+0+8+0
300+8		 316
308		 1.328.946 (2023)
1.282.127 (2022)		 267,50299
263,54244
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim)		 TYT 2000+50+0+50+0
 2100
 1.335.307 (2023)
— (2022)		 267,08667
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Yerel Yönetimler
(Açıköğretim)		 TYT 400+10+0+10+0
400+10		 420
410		 1.338.185 (2023)
1.278.781 (2022)		 266,91021
263,75620
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Emlak Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 400+10+0+10+0
400+10		 420
410		 1.341.662 (2023)
1.416.086 (2022)		 266,69318
255,45397
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Açıköğretim)		 TYT 400+10+0+10+0
400+10		 420
410		 1.348.986 (2023)
1.350.140 (2022)		 266,21922
259,35076
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(Açıköğretim)		 TYT 1900+48+0+48+0
1900+48		 1996
1948		 1.351.646 (2023)
1.530.294 (2022)		 266,04320
249,04144
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Açıköğretim)		 TYT 650+17+0+17+0
650+17		 684
667		 1.366.742 (2023)
1.322.904 (2022)		 265,06505
261,00729
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 1400+35+0+35+0
1400+35		 1470
1435		 1.370.581 (2023)
1.279.394 (2022)		 264,81841
263,71673
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgi Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 250+7+0+7+0
250+7		 264
257		 1.371.874 (2023)
1.385.950 (2022)		 264,73502
257,21009
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25+0+25+0
1000+25		 1050
1025		 1.374.387 (2023)
1.371.334 (2022)		 264,58006
258,07566
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
(Açıköğretim)		 TYT 800+20+0+20+0
800+20		 840
820		 1.390.224 (2023)
1.401.822 (2022)		 263,56720
256,27812
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Medya ve İletişim
(Açıköğretim)		 TYT 500+13+0+13+0
500+13		 526
513		 1.393.557 (2023)
1.321.132 (2022)		 263,36058
261,11624
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim)		 TYT 3550+89+0+89+0
3550+89		 3728
3639		 1.407.041 (2023)
1.370.516 (2022)		 262,51171
258,12649
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 800+20+0+20+0
800+20		 840
820		 1.414.340 (2023)
1.401.419 (2022)		 262,04808
256,30050
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25+0+25+0
1000+25		 1050
1025		 1.414.873 (2023)
1.443.552 (2022)		 262,01443
253,86084
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Dış Ticaret
(Açıköğretim)		 TYT 600+15+0+15+0
600+15		 630
615		 1.416.186 (2023)
1.419.983 (2022)		 261,93211
255,22173
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 400+10+0+10+0
400+10		 420
410		 1.416.201 (2023)
1.279.443 (2022)		 261,93131
263,71236
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Kültürel Miras ve Turizm
(Açıköğretim)		 TYT 300+8+0+8+0
300+8		 316
308		 1.419.421 (2023)
1.299.201 (2022)		 261,72645
262,47256
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Coğrafi Bilgi Sistemleri
(Açıköğretim)		 TYT 500+13+0+13+0
500+13		 526
513		 1.432.008 (2023)
1.367.950 (2022)		 260,94419
258,28109
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sosyal Medya Yöneticiliği
(Açıköğretim)		 TYT 1100+28+0+28+0
1100+28		 1156
1128		 1.432.668 (2023)
1.408.725 (2022)		 260,90322
255,87515
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Spor Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 600+15+0+15+0
600+15		 630
615		 1.434.045 (2023)
1.413.431 (2022)		 260,81652
255,60787
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 600+15+0+15+0
600+15		 630
615		 1.441.797 (2023)
1.336.816 (2022)		 260,34033
260,15910
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 600+15+0+15+0
600+15		 630
615		 1.441.797 (2023)
1.336.816 (2022)		 260,34033
260,15910
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)		 TYT 5000+125+0+125+0
5000+125		 5250
5125		 1.442.788 (2023)
1.351.596 (2022)		 260,28056
259,26649
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Kültürel Miras ve Turizm
(Açıköğretim)		 TYT 300+8+0+8+0
300+8		 316
308		 1.444.087 (2023)
1.381.169 (2022)		 260,19834
257,49154
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)		 TYT 1500+38+0+38+0
1500+38		 1576
1538		 1.452.573 (2023)
1.431.793 (2022)		 259,67767
254,54685
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Açıköğretim)		 TYT 900+23+0+23+0
900+23		 946
923		 1.455.521 (2023)
1.447.657 (2022)		 259,49867
253,63440
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Bilgi Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 400+10+0+10+0
400+10		 420
410		 1.481.493 (2023)
1.443.125 (2022)		 257,90490
253,88579
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Lojistik (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 TYT 850+22+0+22+0
850+22		 894
872		 1.483.437 (2023)
1.438.827 (2022)		 257,78903
254,13681
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 3400+85+0+85+0
3400+85		 3570
3485		 1.493.465 (2023)
1.418.321 (2022)		 257,18174
255,32208
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Marka İletişimi
(Açıköğretim)		 TYT 450+12+0+12+0
450+12		 474
462		 1.494.203 (2023)
1.389.942 (2022)		 257,13636
256,96936
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 2000+50+0+50+0
2000+50		 2100
2050		 1.511.391 (2023)
1.488.588 (2022)		 256,08423
251,32635
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim)		 TYT 5700+143+0+143+0
5700+143		 5986
5843		 1.514.978 (2023)
1.413.752 (2022)		 255,87242
255,58948
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 1100+28+0+28+0
1100+28		 1156
1128		 1.518.301 (2023)
1.462.685 (2022)		 255,67744
252,77695
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim)		 TYT 2000+50+0+50+0
 2100
 1.519.259 (2023)
— (2022)		 255,61809
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 1200+30+0+30+0
1200+30		 1260
1230		 1.525.222 (2023)
1.513.875 (2022)		 255,26333
249,93933
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 TYT 2200+55+0+55+0
2200+55		 2310
2255		 1.527.013 (2023)
1.440.991 (2022)		 255,15545
254,00937
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 TYT 1700+43+0+43+0
1700+43		 1786
1743		 1.529.354 (2023)
1.544.152 (2022)		 255,01332
248,29426
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Yerel Yönetimler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 TYT 400+10+0+10+0
400+10		 420
410		 1.538.276 (2023)
1.485.506 (2022)		 254,49007
251,49813
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Marka İletişimi
(Açıköğretim)		 TYT 800+20+0+20+0
800+20		 840
820		 1.541.374 (2023)
1.460.257 (2022)		 254,30130
252,91875
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim)		 TYT 2600+65+0+65+0
2600+65		 2730
2665		 1.543.980 (2023)
1.477.738 (2022)		 254,14972
251,93467
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Yeni Medya ve Gazetecilik
(Açıköğretim)		 TYT 500+13+0+13+0
500+13		 526
513		 1.561.636 (2023)
1.502.076 (2022)		 253,10616
250,58472
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim)		 TYT 2000+50+0+50+0
 2100
 1.562.980 (2023)
— (2022)		 253,02859
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Açıköğretim)		 TYT 500+13+0+13+0
500+13		 526
513		 1.564.994 (2023)
1.517.932 (2022)		 252,91004
249,71722
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim)		 TYT 2550+64+0+64+0
2550+64		 2678
2614		 1.568.534 (2023)
1.460.824 (2022)		 252,70285
252,88637
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 500+13+0+13+0
500+13		 526
513		 1.574.327 (2023)
1.527.832 (2022)		 252,35891
249,17362
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim)		 TYT 1300+33+0+33+0
1300+33		 1366
1333		 1.593.385 (2023)
1.535.990 (2022)		 251,24246
248,73228
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Reklamcılık
(Açıköğretim)		 TYT 400+10+0+10+0
400+10		 420
410		 1.595.161 (2023)
1.525.648 (2022)		 251,13681
249,29387
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Ev İdaresi
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25+0+25+0
1000+25		 1050
1025		 1.633.502 (2023)
1.534.486 (2022)		 248,89867
248,81599
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 İslami İlimler
(Önlisans) (Açıköğretim)		 TYT 2500+63+0+63+0
2500+63		 2626
2563		 1.678.172 (2023)
1.544.660 (2022)		 246,31879
248,26869
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İlahiyat
(Önlisans) (Açıköğretim)		 TYT 14500+363+0+363+0
14500+363		 15226
14863		 1.731.043 (2023)
1.514.301 (2022)		 243,33587
249,91497

2 ve 4 yıllık Açıköğretim AÖF taban puanları 2024 TAM LİSTE AÜ, İÜ, ATA || AÖF taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve bölümleri
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2 ve 4 yıllık Açıköğretim AÖF taban puanları 2024 TAM LİSTE AÜ, İÜ, ATA || AÖF taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve bölümleri
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