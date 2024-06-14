2 ve 4 yıllık Açıköğretim AÖF taban puanları 2024 TAM LİSTE (AÜ, İÜ, ATA ) || AÖF taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve bölümleri

AÖF AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN 2024 YILI TABAN PUANLARI
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SAY
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
150+4
|158
154
73
154
|500.273 (2023)
558.315 (2022)
Dolmadı (2021)
524.000 (2020)
|265,02528
244,90916
Dolmadı
232,02332
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|300+8+0+8+0
300+8
300+8
300+8
|316
308
293
308
|450.052 (2023)
601.202 (2022)
Dolmadı (2021)
739.000 (2020)
|294,81626
275,65377
Dolmadı
232,21434
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|500+13+0+13+0
500+13
500+13
500+13
|526
513
513
513
|538.964 (2023)
532.534 (2022)
478.510 (2021)
458.000 (2020)
|283,79537
283,49569
236,87018
267,86320
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|250+7+0+7+0
250+7
250+7
250+7
|264
257
248
257
|551.795 (2023)
684.703 (2022)
Dolmadı (2021)
679.000 (2020)
|282,32321
267,06930
Dolmadı
238,60121
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|200+5+0+5+0
200+5
200+5
200+5
|210
205
152
205
|575.144 (2023)
713.030 (2022)
Dolmadı (2021)
734.000 (2020)
|279,68061
264,36507
Dolmadı
232,68347
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|1500+38+0+38+0
1500+38
1500+38
1400+35
|1576
1538
1294
1.435
|615.636 (2023)
649.609 (2022)
Dolmadı (2021)
624.000 (2020)
|275,26966
270,54696
Dolmadı
244,93690
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|600+15+0+15+0
600+15
600+15
600+15
|630
615
208
615
|639.478 (2023)
742.081 (2022)
Dolmadı (2021)
876.000 (2020)
|272,75897
261,64090
Dolmadı
219,80619
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|300+8+0+8+0
300+8
300+8
300+8
|316
308
143
308
|666.004 (2023)
765.338 (2022)
Dolmadı (2021)
808.000 (2020)
|270,03126
259,55242
Dolmadı
225,58594
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|250+7+0+7+0
250+7
250+7
100+3
|264
257
229
103
|679.556 (2023)
716.253 (2022)
Dolmadı (2021)
638.000 (2020)
|268,68383
264,06530
Dolmadı
243,25433
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
150+4
|158
154
52
154
|693.878 (2023)
765.091 (2022)
Dolmadı (2021)
808.000 (2020)
|267,26725
259,57210
Dolmadı
225,59677
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|400+10+0+10+0
400+10
400+10
—
|420
410
42
—
|702.034 (2023)
829.209 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|266,48317
253,99445
Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|1600+40+0+40+0
1600+40
—
—
|1680
1640
—
—
|707.798 (2023)
742.299 (2022)
— (2021)
— (2020)
|265,93393
261,62160
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|200+5+0+5+0
200+5
200+5
100+3
|210
205
96
103
|711.472 (2023)
711.802 (2022)
Dolmadı (2021)
661.000 (2020)
|265,58194
264,48469
Dolmadı
240,60267
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|300+8+0+8+0
300+8
300+8
300+8
|316
308
215
308
|713.420 (2023)
704.709 (2022)
Dolmadı (2021)
679.000 (2020)
|265,39244
265,15483
Dolmadı
238,62555
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)
|EA
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
—
|158
154
46
—
|755.089 (2023)
950.151 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|261,47098
244,24658
Dolmadı
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|800+20+0+20+0
800+20
800+20
700+18
|840
820
291
718
|816.504 (2023)
833.225 (2022)
Dolmadı (2021)
862.000 (2020)
|255,93593
253,66199
Dolmadı
220,94685
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Felsefe (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
150+4
|158
154
57
154
|824.376 (2023)
824.279 (2022)
Dolmadı (2021)
915.000 (2020)
|255,24970
254,41414
Dolmadı
216,25269
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|400+10+0+10+0
400+10
400+10
300+8
|420
410
117
308
|825.530 (2023)
820.952 (2022)
Dolmadı (2021)
857.000 (2020)
|255,15023
254,69462
Dolmadı
221,43015
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|1600+40+0+40+0
1600+40
1600+40
1750+44
|1680
1640
788
1.794
|836.997 (2023)
851.482 (2022)
Dolmadı (2021)
792.000 (2020)
|254,15747
252,13502
Dolmadı
227,04681
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)
|EA
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
—
|158
154
30
—
|851.929 (2023)
992.653 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|252,84779
241,02429
Dolmadı
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|900+23+0+23+0
900+23
900+23
900+23
|946
923
301
923
|862.154 (2023)
860.857 (2022)
Dolmadı (2021)
941.000 (2020)
|251,98668
251,35855
Dolmadı
213,54252
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|1500+38+0+38+0
1500+38
—
—
|1576
1538
—
—
|907.397 (2023)
920.496 (2022)
— (2021)
— (2020)
|248,20379
246,56895
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|900+23+0+23+0
900+23
—
—
|946
923
—
—
|930.151 (2023)
963.288 (2022)
— (2021)
— (2020)
|246,37008
243,23688
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|400+10+0+10+0
400+10
400+10
200+5
|420
410
64
205
|943.771 (2023)
951.911 (2022)
Dolmadı (2021)
913.000 (2020)
|245,26035
244,10694
Dolmadı
216,44567
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|1000+25+0+0+0
1000+25
1000+25
800+20
|1025
1025
181
820
|949.637 (2023)
978.411 (2022)
Dolmadı (2021)
956.000 (2020)
|244,79464
242,10015
Dolmadı
211,54958
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|400+10+0+10+0
400+10
400+10
—
|420
410
63
—
|975.781 (2023)
996.018 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|242,72430
240,76474
Dolmadı
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|1000+25+0+25+0
1000+25
1000+25
1000+25
|1050
1025
282
1.025
|979.901 (2023)
899.735 (2022)
Dolmadı (2021)
932.000 (2020)
|242,40057
248,21852
Dolmadı
214,56011
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|600+15+0+15+0
600+15
—
—
|630
615
—
—
|985.285 (2023)
1.000.745 (2022)
— (2021)
— (2020)
|241,97992
240,41256
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|600+15+0+15+0
600+15
600+15
400+10
|630
615
82
410
|991.684 (2023)
983.311 (2022)
Dolmadı (2021)
950.000 (2020)
|241,48330
241,73375
Dolmadı
212,37175
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|600+15+0+15+0
600+15
—
—
|630
615
—
—
|998.796 (2023)
1.010.745 (2022)
— (2021)
— (2020)
|240,92894
239,66105
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Maliye (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|500+13+0+13+0
500+13
500+13
300+8
|526
513
70
308
|1.013.774 (2023)
997.665 (2022)
Dolmadı (2021)
926.000 (2020)
|239,78319
240,64457
Dolmadı
215,15614
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|400+10+0+10+0
400+10
—
—
|420
410
—
—
|1.033.598 (2023)
1.029.402 (2022)
— (2021)
— (2020)
|238,24809
238,29349
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Rekreasyon (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
800+20
|158
154
27
122
|1.034.260 (2023)
1.037.057 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|238,19791
237,73136
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)
|EA
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
—
|158
154
14
—
|1.038.739 (2023)
1.130.832 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|237,85549
230,99244
Dolmadı
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
(İngilizce) (Açıköğretim)
|EA
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
—
|158
154
17
—
|1.065.583 (2023)
1.152.533 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|235,84042
229,46171
Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|600+15+0+15+0
600+15
—
—
|630
615
—
—
|1.075.212 (2023)
1.002.641 (2022)
— (2021)
— (2020)
|235,11779
240,26866
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|800+20+0+20+0
800+20
800+20
800+20
|840
820
120
442
|1.083.488 (2023)
1.068.213 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|234,49173
235,46493
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Felsefe (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|400+10+0+10+0
400+10
400+10
250+7
|420
410
69
257
|1.088.677 (2023)
1.023.680 (2022)
Dolmadı (2021)
968.000 (2020)
|234,10297
238,69993
Dolmadı
209,45413
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|500+13+0+13+0
500+13
—
—
|526
513
—
—
|1.098.643 (2023)
1.023.119 (2022)
— (2021)
— (2020)
|233,37322
238,74044
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Grafik Sanatlar (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|400+10+0+10+0
400+10
—
—
|420
410
—
—
|1.100.416 (2023)
1.094.863 (2022)
— (2021)
— (2020)
|233,23862
233,54718
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Rekreasyon (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|200+5+0+5+0
200+5
—
—
|210
205
—
—
|1.109.642 (2023)
1.126.251 (2022)
— (2021)
— (2020)
|232,56184
231,31472
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|500+13+0+13+0
500+13
500+13
200+5
|526
513
19
205
|1.114.630 (2023)
1.052.628 (2022)
Dolmadı (2021)
965.000 (2020)
|232,20109
236,59623
Dolmadı
209,93255
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Tarih (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|1000+25+0+25+0
1000+25
1000+25
1000+25
|1050
1025
972
1.025
|533.414 (2023)
681.131 (2022)
Dolmadı (2021)
676.000 (2020)
|277,21106
262,64382
Dolmadı
227,05871
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|1200+30+0+30+0
1200+30
400+10
—
|1260
1230
410
—
|637.094 (2023)
737.749 (2022)
507.989 (2021)
— (2020)
|266,46119
257,30155
228,57150
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Coğrafya (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|1500+38+0+38+0
1500+38
1500+38
1400+35
|1576
1538
807
1.435
|724.876 (2023)
832.352 (2022)
Dolmadı (2021)
811.000 (2020)
|258,02148
248,79433
Dolmadı
205,95903
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Tarih (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|600+15+0+15+0
600+15
—
—
|630
615
—
—
|748.483 (2023)
871.387 (2022)
— (2021)
— (2020)
|255,82159
245,33816
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tarih (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|2400+60+0+60+0
2400+60
2400+60
3000+75
|2520
2460
1091
2.313
|787.466 (2023)
870.365 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|252,27273
245,42920
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|1700+43+0+43+0
1700+43
—
—
|1786
1743
—
—
|833.845 (2023)
886.469 (2022)
— (2021)
— (2020)
|248,11803
244,02088
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|2800+70+0+70+0
2800+70
2800+70
4000+100
|2940
2870
1195
2.613
|852.207 (2023)
891.897 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|246,47414
243,54789
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Reklamcılık (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|700+18+0+18+0
700+18
—
—
|736
718
—
—
|874.717 (2023)
931.785 (2022)
— (2021)
— (2020)
|244,48790
240,08347
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|SÖZ
|4800+120+0+120+0
4800+120
2500+63
2500+63
|5040
4920
2563
2.563
|880.470 (2023)
893.813 (2022)
558.809 (2021)
639.000 (2020)
|243,97444
243,38317
209,68527
231,67387
AÖF AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN 2024 YILI TABAN PUANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15+0+15+0
600+15
|630
615
|462.560 (2023)
565.285 (2022)
|344,45071
324,96955
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)
|TYT
|1000+25+0+25+0
1000+25
|1050
1025
|510.267 (2023)
693.482 (2022)
|338,01363
310,42973
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13+0+13+0
500+13
|526
513
|521.124 (2023)
699.958 (2022)
|336,59853
309,76690
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|TYT
|2800+70+0+70+0
2800+70
|2940
2870
|829.602 (2023)
1.177.013 (2022)
|304,54240
270,41572
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)
|TYT
|2200+55+0+55+0
2200+55
|2310
2255
|836.183 (2023)
1.163.398 (2022)
|303,96703
271,34425
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|E-Ticaret ve Pazarlama
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13+0+13+0
500+13
|526
513
|848.249 (2023)
1.018.183 (2022)
|302,91160
281,79166
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İlahiyat
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13+0+13+0
500+13
|526
513
|865.475 (2023)
898.568 (2022)
|301,43655
291,36540
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|1300+33+0+33+0
1300+33
|1366
1333
|891.876 (2023)
1.044.357 (2022)
|299,21961
279,82615
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim)
|TYT
|1200+30+0+30+0
1200+30
|1260
1230
|907.787 (2023)
911.900 (2022)
|297,91526
290,24991
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|1200+30+0+30+0
1200+30
|1260
1230
|920.274 (2023)
991.219 (2022)
|296,90022
283,87232
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
(Açıköğretim)
|TYT
|200+5+0+5+0
200+5
|210
205
|943.922 (2023)
1.229.366 (2022)
|294,99465
266,94859
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20+0+20+0
800+20
|840
820
|964.424 (2023)
1.023.788 (2022)
|293,36470
281,37129
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|TYT
|2800+70+0+70+0
2800+70
|2940
2870
|1.027.024 (2023)
990.448 (2022)
|288,56744
283,92990
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15+0+15+0
600+15
|630
615
|1.093.701 (2023)
1.123.661 (2022)
|283,64222
274,09066
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20+0+20+0
800+20
|840
820
|1.117.200 (2023)
1.049.878 (2022)
|281,92813
279,42451
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|TYT
|2000+50+0+50+0
1200+30
|2100
1230
|1.117.477 (2023)
1.016.022 (2022)
|281,90791
281,95512
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|1600+40+0+40+0
1600+40
|1680
1640
|1.117.778 (2023)
1.266.511 (2022)
|281,88729
264,53491
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Spor Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13+0+13+0
500+13
|526
513
|1.133.892 (2023)
1.124.337 (2022)
|280,74430
274,04275
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10+0+10+0
400+10
|420
410
|1.138.876 (2023)
1.118.349 (2022)
|280,38551
274,46151
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Emlak Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|TYT
|450+12+0+12+0
450+12
|474
462
|1.148.030 (2023)
1.162.075 (2022)
|279,74742
271,43604
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tarım Teknolojisi
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15+0+15+0
600+15
|630
615
|1.158.992 (2023)
1.125.563 (2022)
|278,98021
273,96101
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Açıköğretim)
|TYT
|1000+25+0+25+0
1000+25
|1050
1025
|1.161.931 (2023)
1.308.101 (2022)
|278,76792
261,91430
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10+0+10+0
400+10
|420
410
|1.176.806 (2023)
1.219.159 (2022)
|277,73693
267,61709
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Aşçılık
(Açıköğretim)
|TYT
|1500+38+0+38+0
1500+38
|1576
1538
|1.177.885 (2023)
1.143.349 (2022)
|277,66361
272,72842
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Dış Ticaret
(Açıköğretim)
|TYT
|900+23+0+23+0
900+23
|946
923
|1.196.305 (2023)
1.189.432 (2022)
|276,38057
269,58147
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|1100+28+0+28+0
1100+28
|1156
1128
|1.199.462 (2023)
1.158.069 (2022)
|276,15531
271,70805
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İlahiyat
(Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)
|TYT
|300+8+0+8+0
300+8
|316
308
|1.210.001 (2023)
1.110.328 (2022)
|275,41167
275,02734
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)
|TYT
|1700+43+0+43+0
1700+43
|1786
1743
|1.217.733 (2023)
1.180.223 (2022)
|274,88090
270,19830
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(Açıköğretim)
|TYT
|450+12+0+12+0
450+12
|474
462
|1.230.293 (2023)
1.465.533 (2022)
|274,03436
252,61925
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Spor Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|250+7+0+7+0
250+7
|264
257
|1.251.961 (2023)
1.299.408 (2022)
|272,57903
262,45952
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Lojistik
(Açıköğretim)
|TYT
|850+22+0+22+0
850+22
|894
872
|1.263.244 (2023)
1.203.678 (2022)
|271,81963
268,63963
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Açıköğretim)
|TYT
|300+8+0+8+0
300+8
|316
308
|1.286.454 (2023)
1.368.130 (2022)
|270,28687
258,27012
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Açıköğretim)
|TYT
|1400+35+0+35+0
1400+35
|1470
1435
|1.315.711 (2023)
1.301.081 (2022)
|268,36693
262,35592
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)
|TYT
|1000+25+0+25+0
1000+25
|1050
1025
|1.318.679 (2023)
1.281.203 (2022)
|268,16924
263,60132
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Açıköğretim)
|TYT
|700+18+0+18+0
700+18
|736
718
|1.319.511 (2023)
1.461.734 (2022)
|268,11488
252,83044
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Açıköğretim)
|TYT
|1450+37+0+37+0
1450+37
|1524
1487
|1.321.844 (2023)
1.298.616 (2022)
|267,96508
262,50797
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|3000+75+0+75+0
3000+75
|3150
3075
|1.322.105 (2023)
1.225.077 (2022)
|267,94643
267,22460
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim)
|TYT
|2000+50+0+50+0
2000+50
|2100
2050
|1.323.881 (2023)
1.266.626 (2022)
|267,83368
264,52816
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|300+8+0+8+0
300+8
|316
308
|1.328.946 (2023)
1.282.127 (2022)
|267,50299
263,54244
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim)
|TYT
|2000+50+0+50+0
—
|2100
—
|1.335.307 (2023)
— (2022)
|267,08667
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10+0+10+0
400+10
|420
410
|1.338.185 (2023)
1.278.781 (2022)
|266,91021
263,75620
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Emlak Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10+0+10+0
400+10
|420
410
|1.341.662 (2023)
1.416.086 (2022)
|266,69318
255,45397
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10+0+10+0
400+10
|420
410
|1.348.986 (2023)
1.350.140 (2022)
|266,21922
259,35076
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(Açıköğretim)
|TYT
|1900+48+0+48+0
1900+48
|1996
1948
|1.351.646 (2023)
1.530.294 (2022)
|266,04320
249,04144
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Açıköğretim)
|TYT
|650+17+0+17+0
650+17
|684
667
|1.366.742 (2023)
1.322.904 (2022)
|265,06505
261,00729
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|1400+35+0+35+0
1400+35
|1470
1435
|1.370.581 (2023)
1.279.394 (2022)
|264,81841
263,71673
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgi Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|250+7+0+7+0
250+7
|264
257
|1.371.874 (2023)
1.385.950 (2022)
|264,73502
257,21009
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|1000+25+0+25+0
1000+25
|1050
1025
|1.374.387 (2023)
1.371.334 (2022)
|264,58006
258,07566
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20+0+20+0
800+20
|840
820
|1.390.224 (2023)
1.401.822 (2022)
|263,56720
256,27812
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Medya ve İletişim
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13+0+13+0
500+13
|526
513
|1.393.557 (2023)
1.321.132 (2022)
|263,36058
261,11624
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim)
|TYT
|3550+89+0+89+0
3550+89
|3728
3639
|1.407.041 (2023)
1.370.516 (2022)
|262,51171
258,12649
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20+0+20+0
800+20
|840
820
|1.414.340 (2023)
1.401.419 (2022)
|262,04808
256,30050
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)
|TYT
|1000+25+0+25+0
1000+25
|1050
1025
|1.414.873 (2023)
1.443.552 (2022)
|262,01443
253,86084
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Dış Ticaret
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15+0+15+0
600+15
|630
615
|1.416.186 (2023)
1.419.983 (2022)
|261,93211
255,22173
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10+0+10+0
400+10
|420
410
|1.416.201 (2023)
1.279.443 (2022)
|261,93131
263,71236
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Kültürel Miras ve Turizm
(Açıköğretim)
|TYT
|300+8+0+8+0
300+8
|316
308
|1.419.421 (2023)
1.299.201 (2022)
|261,72645
262,47256
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13+0+13+0
500+13
|526
513
|1.432.008 (2023)
1.367.950 (2022)
|260,94419
258,28109
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sosyal Medya Yöneticiliği
(Açıköğretim)
|TYT
|1100+28+0+28+0
1100+28
|1156
1128
|1.432.668 (2023)
1.408.725 (2022)
|260,90322
255,87515
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Spor Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15+0+15+0
600+15
|630
615
|1.434.045 (2023)
1.413.431 (2022)
|260,81652
255,60787
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15+0+15+0
600+15
|630
615
|1.441.797 (2023)
1.336.816 (2022)
|260,34033
260,15910
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15+0+15+0
600+15
|630
615
|1.441.797 (2023)
1.336.816 (2022)
|260,34033
260,15910
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|5000+125+0+125+0
5000+125
|5250
5125
|1.442.788 (2023)
1.351.596 (2022)
|260,28056
259,26649
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Kültürel Miras ve Turizm
(Açıköğretim)
|TYT
|300+8+0+8+0
300+8
|316
308
|1.444.087 (2023)
1.381.169 (2022)
|260,19834
257,49154
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)
|TYT
|1500+38+0+38+0
1500+38
|1576
1538
|1.452.573 (2023)
1.431.793 (2022)
|259,67767
254,54685
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Açıköğretim)
|TYT
|900+23+0+23+0
900+23
|946
923
|1.455.521 (2023)
1.447.657 (2022)
|259,49867
253,63440
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Bilgi Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10+0+10+0
400+10
|420
410
|1.481.493 (2023)
1.443.125 (2022)
|257,90490
253,88579
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Lojistik (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|TYT
|850+22+0+22+0
850+22
|894
872
|1.483.437 (2023)
1.438.827 (2022)
|257,78903
254,13681
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|3400+85+0+85+0
3400+85
|3570
3485
|1.493.465 (2023)
1.418.321 (2022)
|257,18174
255,32208
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Marka İletişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|450+12+0+12+0
450+12
|474
462
|1.494.203 (2023)
1.389.942 (2022)
|257,13636
256,96936
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|2000+50+0+50+0
2000+50
|2100
2050
|1.511.391 (2023)
1.488.588 (2022)
|256,08423
251,32635
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim)
|TYT
|5700+143+0+143+0
5700+143
|5986
5843
|1.514.978 (2023)
1.413.752 (2022)
|255,87242
255,58948
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|1100+28+0+28+0
1100+28
|1156
1128
|1.518.301 (2023)
1.462.685 (2022)
|255,67744
252,77695
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim)
|TYT
|2000+50+0+50+0
—
|2100
—
|1.519.259 (2023)
— (2022)
|255,61809
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|1200+30+0+30+0
1200+30
|1260
1230
|1.525.222 (2023)
1.513.875 (2022)
|255,26333
249,93933
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|TYT
|2200+55+0+55+0
2200+55
|2310
2255
|1.527.013 (2023)
1.440.991 (2022)
|255,15545
254,00937
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|TYT
|1700+43+0+43+0
1700+43
|1786
1743
|1.529.354 (2023)
1.544.152 (2022)
|255,01332
248,29426
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Yerel Yönetimler (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10+0+10+0
400+10
|420
410
|1.538.276 (2023)
1.485.506 (2022)
|254,49007
251,49813
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Marka İletişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20+0+20+0
800+20
|840
820
|1.541.374 (2023)
1.460.257 (2022)
|254,30130
252,91875
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim)
|TYT
|2600+65+0+65+0
2600+65
|2730
2665
|1.543.980 (2023)
1.477.738 (2022)
|254,14972
251,93467
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Yeni Medya ve Gazetecilik
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13+0+13+0
500+13
|526
513
|1.561.636 (2023)
1.502.076 (2022)
|253,10616
250,58472
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim)
|TYT
|2000+50+0+50+0
—
|2100
—
|1.562.980 (2023)
— (2022)
|253,02859
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13+0+13+0
500+13
|526
513
|1.564.994 (2023)
1.517.932 (2022)
|252,91004
249,71722
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim)
|TYT
|2550+64+0+64+0
2550+64
|2678
2614
|1.568.534 (2023)
1.460.824 (2022)
|252,70285
252,88637
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13+0+13+0
500+13
|526
513
|1.574.327 (2023)
1.527.832 (2022)
|252,35891
249,17362
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim)
|TYT
|1300+33+0+33+0
1300+33
|1366
1333
|1.593.385 (2023)
1.535.990 (2022)
|251,24246
248,73228
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Reklamcılık
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10+0+10+0
400+10
|420
410
|1.595.161 (2023)
1.525.648 (2022)
|251,13681
249,29387
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Ev İdaresi
(Açıköğretim)
|TYT
|1000+25+0+25+0
1000+25
|1050
1025
|1.633.502 (2023)
1.534.486 (2022)
|248,89867
248,81599
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|İslami İlimler
(Önlisans) (Açıköğretim)
|TYT
|2500+63+0+63+0
2500+63
|2626
2563
|1.678.172 (2023)
1.544.660 (2022)
|246,31879
248,26869
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İlahiyat
(Önlisans) (Açıköğretim)
|TYT
|14500+363+0+363+0
14500+363
|15226
14863
|1.731.043 (2023)
1.514.301 (2022)
|243,33587
249,91497