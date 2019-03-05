2 yaşında yeteneği fark edildi, şimdi resimlerini satıyor

Resim çizmeye 2 yaşında başlayan Dusan Krtolica, 16 yaşında hayranlık uyandıran görseller ortaya koydu. Eserlerini dünyanın neredeyse her noktasında meraklılarına satan Krtolica, geleceğin resim dahilerinden biri olarak gösteriliyor. 16 yaşındaki Sırp ressam Dusan Krtolica, 2 yaşında keşfedilen resim yeteneğini geliştirerek, bugün hayran bırakan eserler yaratıyor. Bugüne kadar altı tane kişisel sergi açan, pek çok televizyon programına çıkan Krtolica, 13 yaşındayken, tarih öncesi dünyayı anlatan ansiklopediye illüstrasyonlar çizdi. 'Çizmek benim en büyük tutkum' diyen Krtolica, 'İlhamımı doğadan alıyorum' ifadesini kullanıyor. Krtolica, en çok hayvanların çeşitliliğinden, yeteneklerinden, farklı çevrelere uyum sağlama yeteneklerinden etkilendiğini söyleyerek çizimlerine hayvanları konu ediyor. Genç ressam, resimlerini dünyanın pek çok yerinden alıcısına ulaştırıyor. Krtolica, 'Müşterilerimin aynı zamanda arkadaşlarım haline gelmesi beni en çok mutlu eden şey' diyor.