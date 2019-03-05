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2 yaşında yeteneği fark edildi, şimdi resimlerini satıyor

Giriş Tarihi: 05.03.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 16:24
2 yaşında yeteneği fark edildi, şimdi resimlerini satıyor

Resim çizmeye 2 yaşında başlayan Dusan Krtolica, 16 yaşında hayranlık uyandıran görseller ortaya koydu. Eserlerini dünyanın neredeyse her noktasında meraklılarına satan Krtolica, geleceğin resim dahilerinden biri olarak gösteriliyor.

2 yaşında yeteneği fark edildi, şimdi resimlerini satıyor

16 yaşındaki Sırp ressam Dusan Krtolica, 2 yaşında keşfedilen resim yeteneğini geliştirerek, bugün hayran bırakan eserler yaratıyor.

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2 yaşında yeteneği fark edildi, şimdi resimlerini satıyor

Bugüne kadar altı tane kişisel sergi açan, pek çok televizyon programına çıkan Krtolica, 13 yaşındayken, tarih öncesi dünyayı anlatan ansiklopediye illüstrasyonlar çizdi.

2 yaşında yeteneği fark edildi, şimdi resimlerini satıyor

"Çizmek benim en büyük tutkum" diyen Krtolica, "İlhamımı doğadan alıyorum" ifadesini kullanıyor.

2 yaşında yeteneği fark edildi, şimdi resimlerini satıyor

Krtolica, en çok hayvanların çeşitliliğinden, yeteneklerinden, farklı çevrelere uyum sağlama yeteneklerinden etkilendiğini söyleyerek çizimlerine hayvanları konu ediyor.

2 yaşında yeteneği fark edildi, şimdi resimlerini satıyor

Genç ressam, resimlerini dünyanın pek çok yerinden alıcısına ulaştırıyor.

2 yaşında yeteneği fark edildi, şimdi resimlerini satıyor

Krtolica, "Müşterilerimin aynı zamanda arkadaşlarım haline gelmesi beni en çok mutlu eden şey" diyor.

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