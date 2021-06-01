20-18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında yeni karar! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, izin saatleri nasıl?

Koronavirüs salgınında risk oluşturuyor olmaları nedeniyle bir dönem sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı vatandaşlar yeni genelgedeki detayları merak ediyor. Kademeli Normalleşmenin ikinci aşamasında bu yaş grubundaki vatandaşlarla ilgili bir ibare de yer aldı. Buna göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı, izin saatleri nasıl? Şeklindeki sorular gündeme taşınıyor. Öte yandan genelgede yer alan açıklamaya göre; 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanma yasağının devam ettiği duyuruldu. İşte 65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgede yer alan detaylar…