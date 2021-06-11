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Haberler Yaşam 20-18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte genelgedeki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayı!
Giriş Tarihi: 11.06.2021 15:20 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 15:20

20-18 yaş altı ve 65 yaş üstü var mı, toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte genelgedeki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayı!

Kademeli normalleşmenin ikinci aşamasında milyonlarca vatandaş 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan ve toplu taşıma yasağı ile ilgili detayları merak ediyor. Bilindiği üzere yayımlanan son genelgesinde konuyla ilgili detaylara yer verilmiş "Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocukların kısıtlamasının kaldırıldığı bildirilmişti. Buna göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte konuya ilişkin genelge yer alan tüm detaylar…

65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte genelgedeki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayı!

Normalleşme süreci tüm hızıyla devam ederken uzunca bir süre sokağa çıkma yasağına tabi tutulan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar son genelgede yer alan detayları merak ediyor. yayımladığı genelgede tüm bu detaylara yer vermiş ve "65 yaş üstü ve 20 yaş altı var mı, toplu taşıma yasağı kalktı mı?" sorularını yanıtlamıştı. Son karara göre; Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 - 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri duyurulmuştu.

65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte genelgedeki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayı!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE DETAYLARI!

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte genelgedeki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayı!

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte genelgedeki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayı!

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan e-başvuru sistemi üzerinden alınan "çalışma izni görev belgesini" ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma izni görev belgesi formu" da denetimlerde ibraz edilebilecektir.

65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte genelgedeki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayı!

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

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