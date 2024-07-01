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20 bin öğretmen atama mülakat sonuçları sorgulama 2024: MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
07:49
20 bin öğretmen atama mülakat sonuçları sorgulama 2024: MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
20 bin öğretmen atama mülakatları 1 Temmuz itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli branşlarda gerçekleştirilen alımla ilgili gözler MEB atama sonuçları takviminde. Yüzde 50 KPSS puanı ve yüzde 50 mülakat puanı ile değerlendirilecek yerleştirme puanları hesaplanıyor. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları sorgulama işlemleri için geri sayım başlıyor. Peki; sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...