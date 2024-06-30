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Haberler Yaşam 20 bin öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile sözleşmeli öğretmen mülakatları saat kaçta başlıyor, sözlü sınav kaç dakika?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 20:11 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 20:17

20 bin öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile sözleşmeli öğretmen mülakatları saat kaçta başlıyor, sözlü sınav kaç dakika?

20 bin öğretmen mülakat tarihleri 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. MEB atama takvimi kapsamında takip edilen süreçte adaylar branşları özelinde alımları değerlendiriyor. Sözlü sınav giriş yerleri açıklaması ardından mülakat süresine odaklananlar araştırmalara hız kazandırdı. Peki; MEB ile sözleşmeli öğretmen mülakatları saat kaçta başlıyor ve bitiyor, sözlü sınavlar kaç dakika, nasıl yapılacak? İşte, 2024 öğretmen mülakatları hakkında merak edilenler...

20 bin öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile sözleşmeli öğretmen mülakatları saat kaçta başlıyor, sözlü sınav kaç dakika?

20 bin öğretmen atama mülakat tarihleri, saati ve giriş belgesi ile gündemdeki yerini aldı. Çeşitli branşlardan yapılacak atamanın müjdesi geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından verilmişti. Adaylar şimdi sözlü sınav heyecanı yaşayacak. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, sözlü sınav kaç dakika?

20 bin öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile sözleşmeli öğretmen mülakatları saat kaçta başlıyor, sözlü sınav kaç dakika?

ÖĞRETMEN ATAMA SÖZLÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 10 Haziran günü yapıldı. Mülakat yerleri sorgulaması ardından mülakatlar 1 Temmuz itibarıyla başlayacak.

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Merkezinin İlanı için tıklayınız!

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20 bin öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile sözleşmeli öğretmen mülakatları saat kaçta başlıyor, sözlü sınav kaç dakika?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.

Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi:

20 bin öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile sözleşmeli öğretmen mülakatları saat kaçta başlıyor, sözlü sınav kaç dakika?

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SINAVI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

20 bin öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile sözleşmeli öğretmen mülakatları saat kaçta başlıyor, sözlü sınav kaç dakika?
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