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20 bin öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile sözleşmeli öğretmen mülakatları saat kaçta başlıyor, sözlü sınav kaç dakika?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
20:17
20 bin öğretmen mülakat tarihleri 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. MEB atama takvimi kapsamında takip edilen süreçte adaylar branşları özelinde alımları değerlendiriyor. Sözlü sınav giriş yerleri açıklaması ardından mülakat süresine odaklananlar araştırmalara hız kazandırdı. Peki; MEB ile sözleşmeli öğretmen mülakatları saat kaçta başlıyor ve bitiyor, sözlü sınavlar kaç dakika, nasıl yapılacak? İşte, 2024 öğretmen mülakatları hakkında merak edilenler...