20 bin öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile sözleşmeli öğretmen mülakatları saat kaçta başlıyor, sözlü sınav kaç dakika?

20 bin öğretmen atama mülakat tarihleri, saati ve giriş belgesi ile gündemdeki yerini aldı. Çeşitli branşlardan yapılacak atamanın müjdesi geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından verilmişti. Adaylar şimdi sözlü sınav heyecanı yaşayacak. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, sözlü sınav kaç dakika?