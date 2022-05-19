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Haberler Yaşam 20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs Cuma okullar tatil mi, hafta sonu ile birleşecek mi, yarın 19 Mayıs resmi tatili devam ediyor mu?
Giriş Tarihi: 19.05.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 11:22

20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs Cuma okullar tatil mi, hafta sonu ile birleşecek mi, yarın 19 Mayıs resmi tatili devam ediyor mu?

20 Mayıs tatil mi, Cuma günü okul var mı gibi sorular, 19 Mayıs'ta eğitime ara veren öğrenciler tarafından araştırılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel ve kamu kuruluşları bugün tatilde. 19 Mayıs tatilinin yarın da devam edip etmeyeceği, hafta sonu tatili ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak konusu oldu. 20 Mayıs Cuma okullar tatil mi, hafta sonu tatili ile birleşecek mi soruları da bu kapsamda yanıt arayanların başında geliyor. 20 Mayıs Cuma - yarın 19 Mayıs resmi tatili devam ediyor mu? İşte merak edilenlerin yanıtı!

20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs Cuma okullar tatil mi, hafta sonu ile birleşecek mi, yarın 19 Mayıs resmi tatili devam ediyor mu?

20 Mayıs'ta okullar tatil mi, 19 Mayıs tatili uzatılacak mı gibi sorular hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde yer tutuyor. Ayrıca çalışanlar da resmi tatilin hafta sonu tatili ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. 20 Mayıs Cuma okullar tatil mi, hafta sonu tatili ile birleşecek mi sorusuyla tatil süresi merak edilirken, 2022 yılı resmi tatil günleri takvimi inceleniyor. Yarın 19 Mayıs resmi tatili devam ediyor mu? İşte merak edilenlerin yanıtı ve konunun detayları!

20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs Cuma okullar tatil mi, hafta sonu ile birleşecek mi, yarın 19 Mayıs resmi tatili devam ediyor mu?

20 MAYIS TATİL Mİ, HAFTA SONU İLE BAĞLANACAK MI?

Resmi tatil takvimine göre 19 Mayıs'ın öncesi olan 18 Mayıs 2022 Çarşamba ile sonrası olan 20 Mayıs 2022 Cuma resmi tatiller içerisinde bulunmuyor.

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20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs Cuma okullar tatil mi, hafta sonu ile birleşecek mi, yarın 19 Mayıs resmi tatili devam ediyor mu?

20 MAYIS 2022 CUMA GÜNÜ OKUL VAR MI?

Bu nedenle 20 Mayıs 2022 Cuma günü tatil olmayacak. Bankalar, okullar, kamu kurumları, noterler, PTT'ler ve kargolar 19 Mayıs'ta bir gün tatil yapacak, 20 Mayıs Cuma günü bütün bu kurumlar faaliyetine kaldığı yerden devam edecek. Okullarda da eğitim öğretim 20 Mayıs Cuma günü kaldığı yerden devam edecek.

20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs Cuma okullar tatil mi, hafta sonu ile birleşecek mi, yarın 19 Mayıs resmi tatili devam ediyor mu?

2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs Cuma okullar tatil mi, hafta sonu ile birleşecek mi, yarın 19 Mayıs resmi tatili devam ediyor mu?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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