Haberler Yaşam 20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs Cuma okullar tatil mi, hafta sonu ile birleşecek mi, yarın 19 Mayıs resmi tatili devam ediyor mu?

Giriş Tarihi: 19.05.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 11:22

20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs Cuma okullar tatil mi, hafta sonu ile birleşecek mi, yarın 19 Mayıs resmi tatili devam ediyor mu?

20 Mayıs tatil mi, Cuma günü okul var mı gibi sorular, 19 Mayıs'ta eğitime ara veren öğrenciler tarafından araştırılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel ve kamu kuruluşları bugün tatilde. 19 Mayıs tatilinin yarın da devam edip etmeyeceği, hafta sonu tatili ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak konusu oldu. 20 Mayıs Cuma okullar tatil mi, hafta sonu tatili ile birleşecek mi soruları da bu kapsamda yanıt arayanların başında geliyor. 20 Mayıs Cuma - yarın 19 Mayıs resmi tatili devam ediyor mu? İşte merak edilenlerin yanıtı!