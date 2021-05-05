20 yaş altı - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?

Geçtiğimiz hafta başlayan tam kapanma süreciyle beraber 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri ve seyahat yasağı gibi tüm detaylar vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; kısıtlamadan muaf olan meslek ve iş yerleri dışında vatandaşların dışarı çıkması ve şehirler arası seyahat etmesi yasaklanırken "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri ve tam kapanma sürecine ilişkin tüm detaylar…