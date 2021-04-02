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Haberler Yaşam 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri açıklandı: Bu hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var?
Giriş Tarihi: 02.04.2021 07:55 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 07:56

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri açıklandı: Bu hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı var mı ve hangi illerde var?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü var mı, hangi illerde var soruları gündemdeki yerini koruyor. Mart ayının başında normalleşme sürecine geçilirken, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri illerin risk durumuna göre ayrılmıştı. Buna göre, orta ve düşük riskli illerde bu yaş grupları için sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise kısıtlama durumu devam ediyordu. Son olarak geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından artan vaka sayıları nedeniyle yeni kısıtlamaları açıkladı. Bu durum, Bu hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var sorusunu da beraberinde getirdi. tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte, hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri belli oldu. İşte sokağa çıkma yasağı olan iller…

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri açıklandı: Bu hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var?

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı var mı, hangi illerde var soruları gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin detaylar genelgesinde yayınlandı. Pandemi sürecinde bu yaş gruplarına getirilen sokağa çıkma yasağı kısıtlaması Mart ayında alınan normalleşme kararı ile hafifletilmişti. Son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarının yeniden gelmesi Bu hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var sorularını da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin detaylar ise İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. İşte 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması olan iller:

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri açıklandı: Bu hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var?

HAFTA İÇİ - HAFTA SONU 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri açıklandı: Bu hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var?

Peki, 65 yaş üstü ve saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri açıklandı: Bu hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var?

Buna göre;

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri açıklandı: Bu hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var?

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.

Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.

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